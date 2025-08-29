Suscríbete
Itatí Cantoral celebra su carrera pero nos confiesa: “Ser mamá es el papel que más amo”

La actriz regresa a los melodramas en TV Azteca.

August 29, 2025 • 
Nayib Canaán
itati-cantoral---hijos.jpg

Itatí Cantoral y sus hijos

Instagram

Cámaras, luces, y un elenco de primera se daban cita para arrancar oficialmente las grabaciones de la tercera temporada de “Dra. Lucía: Un don extraordinario”, el melodrama médico que ha conquistado a la audiencia con su mezcla de suspenso, drama y humanidad. Sin embargo, la verdadera sorpresa fue la presentación oficial de Itatí Cantoral, quien no sólo regresa con un personaje que promete sacudir la historia del Hospital Matilde Montoya, sino que lo hace en uno de los momentos más plenos de su vida personal.

Itatí dará vida a Natalia Cervantes, una médica cirujana plástica, sofisticada y poderosa, con una personalidad tan fuerte como compleja. “Aquí interpreto a una mujer sola, con muchísimos conflictos, es adicta al trabajo, amante de su profesión, una mujer con gran poder adquisitivo, de buena familia, que dejó a los suyos por su propio carácter. Estudió en las mejores escuelas, tiene licenciatura, es una mujer preparada, pero muy sola, y está enamorada de un hombre más joven que ella. Entonces está perdiendo la cabeza”, explicó a TVyNovelas durante la presentación.

A través de este personaje, Cantoral explora matices que pocas veces se permiten en televisión abierta. “Claro que podría enamorarme de un hombre menor”, confesó sin rodeos, mostrando que la conexión con Natalia no es únicamente profesional, sino también emocional.

Con décadas de experiencia en telenovelas, películas y series, Itatí es consciente de lo que implica sumarse a una producción de esta magnitud: “Yo he estado en muchos lugares, en muchas series, muchas telenovelas, películas, y a veces los ambientes no son tan bonitos como otros. Hay ambientes pesados, me ha tocado de todo. Aquí los directores le ponen la cereza al pastel, el equipo de trabajo es fantástico, los camarógrafos, los técnicos, tienen una producción maravillosa”.

Pero si hay algo que brilla aún más que su talento frente a las cámaras, es el orgullo que desborda cuando habla de sus hijos.

Lejos del drama de los foros y las luces, Itatí se define, ante todo, como madre. Al preguntarle si también ha sido una mujer obsesionada con su profesión, la villana de los melodramas respondió: “No, gracias a Dios yo no soy adicta al trabajo. Tengo una familia increíble, tengo tres hijos maravillosos. Me casé muy joven, estaba enamoradísima, tenía 25 años y desde el primer día de casada Eduardo Santamarina ya quería que tuviéramos hijos. Y bueno, todo salió perfecto y al tercer mes me embaracé, tuve la dicha de concebir unos gemelos maravillosos que acaban de cumplir 25 años”.

Hoy, esos gemelos son hombres hechos y derechos que siguen sus propios caminos, y uno de ellos ya brilla con luz propia más allá del océano. “Estoy muy feliz porque mi hijo Eduardo está protagonizando una obra de teatro en Londres que se llama Romeo y Julieta de bolsillo, ahí interpreta a Romeo. Ya fue su papá a verlo con su hermano. Nada más falto yo, pero ya me han Con igual entusiasmo, habló de su hija María Itatí, quien sigue el camino de la música.

“Ella está componiendo y estamos viendo cómo la vamos a lanzar, toca muchos instrumentos, y ahora, como lo hizo mi mamá conmigo, la llevaré de la mano a que cumpla sus sueños”, compartió emocionada.

Itatí dejó claro que, pese a sus múltiples compromisos profesionales, su rol como madre sigue siendo su prioridad: “Yo soy una mujer muy comprometida con sus hijos, me gusta cocinar, soy como la tía Cositas, ser mamá es el papel que más amo y el que me requiere más tiempo”.

Además del éxito profesional y el crecimiento de sus hijos, Cantoral encuentra en su familia un refugio constante. “Mis hermanos dan la vida por mí, no pasan 15 días sin juntarnos. Una vez al año nos vamos de vacaciones, mi familia es como si estuvieran mi mamá y mi papá conmigo, ellos están por encima de todas las cosas”, afirmó, demostrando que sus raíces son tan fuertes como su carrera.

Este regreso a las telenovelas de TV Azteca marca una etapa significativa en su trayectoria.

Tras su participación en programas como Tentados por la fortuna y MasterChef Celebrity, Cantoral se reintegra al mundo del melodrama con un papel hecho a su medida. “Me siento muy contenta con la empresa con esta gran temporada de este personaje que escribieron justamente pensando en mí, la historia está muy bonita, del gusto del público”, dijo durante su entrevista con esta publicación.

La tercera temporada de Dra. Lucía: Un don extraordinario, bajo la producción de Martín Garza Cisneros y la dirección de Raúl Caballero y José García Agraz, promete nuevos giros, personajes impactantes—como el de Natalia Cervantes— y la continuación de los conflictos que han mantenido a la audiencia al filo del asiento. Acompañada por Marimar Vega, Ana Layevska, Cayetano Arámburo y Ruy Senderos, Itatí Cantoral vuelve a reafirmar que sigue siendo una de las grandes actrices del melodrama nacional.

Nayib Canaán
