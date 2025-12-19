Camila Sodi recuerda cuando su mamá se casó en pleno funeral: ¡encima del ataúd de su abuela!

“Mi mamá se casó en un velorio, en un funeral, en el de su mamá”.

La actriz Camila Sodi ha ofrecido diversas entrevistas luego de escribir su primera publicación: ‘El pequeño libro del duelo’. En el ejemplar, la sobrina de Thalía compartió detalles inéditos sobre cómo su familia enfrenta la muerte.

En una charla con la periodista Mara Patricia Castañeda, Sodi recordó una de las anécdotas más peculiares de su historia familiar: su madre, Ernestina Sodi, se casó con Mauricio Camps durante el velorio de su abuela, Yolanda Miranda, en mayo de 2011.

Aunque esta experiencia no fue incluida en el libro, sí deja ver cómo la familia de Camila tiene una visión singular sobre el duelo y la pérdida.

Castañeda fue la encargada de cuestionar a la actriz sobre el momento en el que Ernestina se casó “encima del ataúd de tu abuela”, a lo que Camila respondió que dicha experiencia parecía salida de una película.

“Eso no lo puse en el libro, porque dije ‘ni Fellini va a creer esta historia, eso me da para otro libro’. Imagínate, sí es un detalle que no incluí en mi libro, pero mi mamá se casó en un velorio, en un funeral, en el de su mamá”, relató.

La protagonista de ‘Rubí’ indicó sobre el enlace de su mamá con Camps que “había cosas que para la gente normal, común, les parecía absurdo, ‘¿cómo está pasando una boda y un velorio al mismo tiempo?’, es demasiado, hay historias muy intensas, pero cada familia tiene historias muy intensas. La realidad siempre supera la ficción”.

Durante la conversación, Camila platicó sobre la percepción de su mamá, Ernestina, sobre la vida y que vivía en lo que llamaba ‘Titilandia’, un mundo de fantasía donde todo se veía con belleza y asombro.

“Por supuesto, como lo pongo en el libro, mi mamá en ‘Titilandia’, vivía en un mundo como rosa, con ponys, unicornios, te lo juro, los pajaritos entraban y la vestían en la mañana, ella veía lo más hermoso en todo, en verdad había una ingenuidad de una manera, como de ver con mucha maravilla el mundo, algo como lo que yo tengo, esta parte en la que yo puedo y quiero ver la vida maravilla, es parte de haber vivido bajo la esfera de ‘Titilandia’”, compartió Sodi.

Ernestina Sodi, en paz con la muerte

Camila también platicó que el tema de trascender de este plano era recurrente en las conversaciones familiares, incluso su madre y su hermana emprendieron un negocio de ataúdes biodegradables y Ernestina fue enterrada en uno de ellos.

“Ella tenía una buena relación con el concepto muerte, porque ella se trabajó profundamente. Este libro está contado a través de su muerte, pero desde las enseñanzas que me deja, ella se preparó para irse ligera desde hace muchos años, fue una mujer que se fue auto actualizándose, no se quedaba estancada”, concluyó la actriz.

