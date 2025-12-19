Suscríbete
Famosos

Camila Sodi recuerda cuando su mamá se casó en pleno funeral: ¡encima del ataúd de su abuela!

Ernestina Sodi no quiso que su mamá se fuera sin autorizar su enlace y por ello protagonizó un peculiar momento.

Diciembre 19, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Camila-Sodi-boda-funeral.jpg

Camila Sodi contó cuando su mamá se casó en el funeral de su abuela.

YouTube

“Mi mamá se casó en un velorio, en un funeral, en el de su mamá”.

La actriz Camila Sodi ha ofrecido diversas entrevistas luego de escribir su primera publicación: ‘El pequeño libro del duelo’. En el ejemplar, la sobrina de Thalía compartió detalles inéditos sobre cómo su familia enfrenta la muerte.

En una charla con la periodista Mara Patricia Castañeda, Sodi recordó una de las anécdotas más peculiares de su historia familiar: su madre, Ernestina Sodi, se casó con Mauricio Camps durante el velorio de su abuela, Yolanda Miranda, en mayo de 2011.

Aunque esta experiencia no fue incluida en el libro, sí deja ver cómo la familia de Camila tiene una visión singular sobre el duelo y la pérdida.

Castañeda fue la encargada de cuestionar a la actriz sobre el momento en el que Ernestina se casó “encima del ataúd de tu abuela”, a lo que Camila respondió que dicha experiencia parecía salida de una película.

“Eso no lo puse en el libro, porque dije ‘ni Fellini va a creer esta historia, eso me da para otro libro’. Imagínate, sí es un detalle que no incluí en mi libro, pero mi mamá se casó en un velorio, en un funeral, en el de su mamá”, relató.

La protagonista de ‘Rubí’ indicó sobre el enlace de su mamá con Camps que “había cosas que para la gente normal, común, les parecía absurdo, ‘¿cómo está pasando una boda y un velorio al mismo tiempo?’, es demasiado, hay historias muy intensas, pero cada familia tiene historias muy intensas. La realidad siempre supera la ficción”.

Durante la conversación, Camila platicó sobre la percepción de su mamá, Ernestina, sobre la vida y que vivía en lo que llamaba ‘Titilandia’, un mundo de fantasía donde todo se veía con belleza y asombro.

“Por supuesto, como lo pongo en el libro, mi mamá en ‘Titilandia’, vivía en un mundo como rosa, con ponys, unicornios, te lo juro, los pajaritos entraban y la vestían en la mañana, ella veía lo más hermoso en todo, en verdad había una ingenuidad de una manera, como de ver con mucha maravilla el mundo, algo como lo que yo tengo, esta parte en la que yo puedo y quiero ver la vida maravilla, es parte de haber vivido bajo la esfera de ‘Titilandia’”, compartió Sodi.

Te puede interesar:
telenovelas-80.jpg
Telenovelas
15 telenovelas de los 80 que nos arrancaron el corazón, impactaron y posicionaron a grandes estrellas
Desde los protagonistas que nos hicieron soñar, hasta las historias de amor más profundas de la época dorada de los 80
Julio 30, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Famosos
¿Cuántos años tiene Abelito? La edad real del influencer de La Casa de los Famosos México
Julio 29, 2025
Famosos
Quién ganó en la gran FINAL de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025
Diciembre 19, 2025
Famosos
Florinda Meza asegura que ‘Kiko’ pedía ganar más que ‘La Chilindrina’ y revela cruel apodo que le puso
Diciembre 19, 2025
Famosos
Joanna Vega-Biestro se quiebra al saber que pasará la primera Navidad sin su papá
Diciembre 19, 2025
yolanda andrade.png
Famosos
Yolanda Andrade publica video de su hospitalización con inspiradora canción de fondo
Diciembre 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
rogelio guerra.jpg
Famosos
La fatal historia del galán de telenovela que perdió hasta su nombre en pleito con TV Azteca
Diciembre 19, 2025
diego amozurrutia.jpg
Telenovelas
Los 4 hombres que han engañado a Doménica Montero en sus distintas versiones
Diciembre 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
alejandro sanz candela marquez (1).jpg
Famosos
Amigo de Candela Márquez revela por descuido cómo va la relación con Alejandro Sanz
Diciembre 18, 2025
 · 
Alejandro Flores

Ernestina Sodi, en paz con la muerte

Camila también platicó que el tema de trascender de este plano era recurrente en las conversaciones familiares, incluso su madre y su hermana emprendieron un negocio de ataúdes biodegradables y Ernestina fue enterrada en uno de ellos.

“Ella tenía una buena relación con el concepto muerte, porque ella se trabajó profundamente. Este libro está contado a través de su muerte, pero desde las enseñanzas que me deja, ella se preparó para irse ligera desde hace muchos años, fue una mujer que se fue auto actualizándose, no se quedaba estancada”, concluyó la actriz.

Camila Sodi Ernestina Sodi
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Como-dice-el-dicho.jpg
Famosos
Actor de ‘Como dice el dicho’ está desahuciado y afirma que “solamente estoy con mi fe y mi esperanza”
Diciembre 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Mayte-Lascurain-Mijares.jpg
Famosos
Mayte Lascurain confiesa que no se casó con el amor de su vida por Mijares
Diciembre 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
La-Granja-animales.jpg
Famosos
¿Hay maltrato animal en ‘La Granja VIP’? A los famosos se les olvidan las cámaras
Diciembre 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Florinda-Meza-Graciela-Fernández.jpg
Famosos
Florinda Meza acusa a primera esposa de ‘Chespirito’ de robo: “vendía sus casas y se quedaba con el dinero”
Diciembre 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Alicia-Villarreal-Francisco-N.jpg
Famosos
Tras amenazas, fiscal ordena que se VIGILE la casa de Alicia Villarreal las 24 horas del día
El abogado de la cantante explicó que las autoridades buscan que pase una Navidad en tranquilidad.
Diciembre 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
yolanda andrade enfermedad
Famosos
Yolanda Andrade ya salió del hospital y manda mensaje a su público conocedor
La conductora atravesó nueva crisis de salud.
Diciembre 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero
José-Said-Marianne-Gonzaga.jpg
Viral
José Said, ex de Marianne Gonzaga, revela que también quiso apuñalarlo como a Valentina Gilabert
Los escándalos en la vida de la influencer no se detienen.
Diciembre 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Camilo-Sesto-tumba.jpg
Famosos
Graban video para adultos sobre la tumba de Camilo Sesto; la familia exige disculpas públicas
Los familiares del intérprete aseguran que se trató de una falta de respeto a su legado y memoria.
Diciembre 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez