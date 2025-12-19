Joanna Vega-Biestro se quiebra al saber que pasará la primera Navidad sin su papá

“Como hija va a ser una muy dolorosa (Navidad) pero como madre quiero que sea muy hermosa”.

A inicios de noviembre, la presentadora de televisión Joanna Vega-Biestro, enfrentó la muerte de su padre. La noticia le fue confirmada en plena transmisión de ‘Sale el Sol’.

Visiblemente afectada, pues su madre también ya falleció, Joanna fue convocada a una sección del programa llamada ‘Una silla vacía en la mesa’, donde se abordó el duelo y las ausencias durante las fiestas decembrinas.

Para la dinámica, los conductores participantes estuvieron acompañados de la tanatóloga Audrey Vera, quien los invitó a reflexionar sobre la pérdida de seres queridos en estas fechas.

¡Lamentablemente hace unos minutos nos confirmaron la terrible noticia del

fallecimiento del padre de nuestra querida compañera Joanna Vega-Biestro, el señor Alejandro Vega Torra! 🙌🏻😢🕊️



¡Enviamos nuestras condolencias a todos los familiares y amigos! Descanse en paz. pic.twitter.com/Qkr7r3TNA7 — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) November 6, 2025

En el foro participaron Katy Zaragoza, ‘Beibi’ Benítez, Mauricio Mancera y Joanna Vega-Biestro, siendo esta última quien protagonizó uno de los momentos más emotivos de la emisión.

Vega-Biestro tenía consigo una fotografía en la que aparece junto a su padre. Al tener una intervención, explicó que la imagen tenía un significado muy especial, pues correspondía a la primera Navidad que pasó sin su madre. Ahora, compartió, enfrentará una nueva etapa marcada por la ausencia de sus padres.

¡Nuestra querida Joanna @vegabiestro nos abre su corazón para compartirnos cómo será esta Navidad con una silla vacía en la mesa! 🙌🏻❤️😢🕊️☀️📺 #SaleElSol pic.twitter.com/buZA2u2zlP — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) December 18, 2025

“Va a ser la primera (Navidad) sin él. Esta fotografía es muy importante porque fue la primer Navidad que pasamos sin mi mamá y ahora va a ser la primera sin los dos”, mencionó la conductora.

Y añadió que, aunque como hija será una fecha dolorosa, como madre busca que la celebración sea distinta para su familia.

“Como hija va a ser una muy dolorosa (Navidad) pero como madre quiero que sea muy hermosa. Entonces tratar de hacer lo que mi papá y mi mamá porque lo digo mucho, ellos también perdieron a sus padres y yo nunca sufri”, indicó.

Durante la dinámica, Vega-Biestro compartió algunos recuerdos de las celebraciones familiares, como la música que su mamá ponía mientras decoraba el árbol de Navidad, canciones de ‘Pandora’ y ‘Timbiriche’, así como anécdotas con su padre, quien insistía en que comiera bacalao, platillo que nunca le gustó.

En la parte final de la dinámica, la especialista en duelos pidió a los conductores dedicar unas palabras a su seres queridos ausentes. Sin embargo, el llanto impidió que Joanna pudiera hacerlo. Visiblemente conmovida, permaneció en silencio por un momento mientras recibía el apoyo de sus compañeros.

El momento fue transmitido en vivo y dejó en el aire una conversación abierta sobre las pérdidas y la forma en la que muchas familias enfrentan la Navidad tras las ausencias de sus seres amados.

