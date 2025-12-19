Suscríbete
Famosos

Las Estrellas Bailan en Hoy y Fede Dorcaz, el concursante que no pudo debutar por un crimen

Ya conocimos a la pareja ganadora... ¿el fallecido Fede hubiera llegado a la final?

Diciembre 19, 2025 • 
MrPepe Rivero
fede-dorcaz-2025.jpg

Fede Dorcaz

Instagram, Archivo

El capítulo más triste de todas las temporada de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, sin duda ocurrió en esta temporada 2025. Un crimen ocurrido en calles de CDMX lo cambió todo: Una pareja no pudo debutar y quizá hubiera cambiado el rumbo del resultado final.

Este viernes 19 de diciembre conocimos a la pareja ganadora: Briggitte Bozzo y Aarón Mercury.

El segundo lugar lo tuvo Aldo Guerra y Jessica Díaz, seguidos por Pía Sanz y Marcos Montero. El cuarto lugar fue para Kunno y Rosa, mientras que el quinto y sexto lugar fue para Michelle Gonzalez y Julio Vallado, y Chevo con Jade Fraser, respectivamente.

Entre estas parejas quizá hubiera estado otra: Mariana Ávila y Fede Dorcaz. Ellos debutarían con el resto de compañeros el lunes13 de octubre de 2025, pero la vida cambió de un momento a otro.

Ella salió de la competencia luego de que a Fede Dorcaz lo asesinaron en Periférico sur, una noche tras salir de un ensayo. La pareja preparaba su debut y se notaban comprometidos, pero la delincuencia se hizo presente y al cantante le arrebataron la vida.

Cuando inició la competencia de Las Estrellas Bailan en Hoy, un proyecto que representaba para él un paso significativo en su crecimiento profesional, la producción lo despidió entre llantos y tristeza.

“La familia de HOY lamenta el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero, Fede Dorcaz. Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila. Mariana y Fede era una de nuestrs parejas previstas para la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre... Descanse en paz Fede Dorcaz”.

Cayeron presuntos implicados del crimen

Previo a la gran final de Las Estrellas Bailan en Hoy, la policía de CDMX confirmó la detención de Ramiro N alias “Ramiro Sicario”, y Kevin Uriel, narcomenudistas, extorsionadores y ladrones de automóviles.

Pertenecen a una banda de la cual, otros dos integrantes, fueron detenidos por su participación como autores materiales en el homicidio de Fede Dorcaz

Las Estrellas Bailan en Hoy Fede Dorcaz
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
final-estrellas-.jpg
Famosos
Quién ganó en la gran FINAL de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025
Diciembre 19, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Florinda-Meza.jpg
Famosos
Florinda Meza asegura que ‘Kiko’ pedía ganar más que ‘La Chilindrina’ y revela cruel apodo que le puso
Diciembre 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Camila-Sodi-boda-funeral.jpg
Famosos
Camila Sodi recuerda cuando su mamá se casó en pleno funeral: ¡encima del ataúd de su abuela!
Diciembre 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Joanna-Vega-Biestro.jpg
Famosos
Joanna Vega-Biestro se quiebra al saber que pasará la primera Navidad sin su papá
Diciembre 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
secreto-luna.jpg
Series y Cine
“El secreto de Luna”, ópera prima Oduver Cubillan, triunfa en la cartelera de EEUU
Sigue agotando funciones en Miami.
Diciembre 19, 2025
 · 
Nayib Canaán
yolanda andrade.png
Famosos
Yolanda Andrade publica video de su hospitalización con inspiradora canción de fondo
La actriz ya se encuentra en su casa tras la crisis de salud que tuvo el fin de semana
Diciembre 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
rogelio guerra.jpg
Famosos
La fatal historia del galán de telenovela que perdió hasta su nombre en pleito con TV Azteca
“Fueron 10 años de injusticias que lo tronaron”, recuerda su viuda
Diciembre 19, 2025
diego amozurrutia.jpg
Telenovelas
Los 4 hombres que han engañado a Doménica Montero en sus distintas versiones
Aunque no todas han tenido el mismo título, esta telenovela ha conservado en cada una de sus cuatro versiones al villano que deja plantada a la protagonista en el altar
Diciembre 18, 2025
 · 
Alejandro Flores