Las Estrellas Bailan en Hoy y Fede Dorcaz, el concursante que no pudo debutar por un crimen

El capítulo más triste de todas las temporada de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, sin duda ocurrió en esta temporada 2025. Un crimen ocurrido en calles de CDMX lo cambió todo: Una pareja no pudo debutar y quizá hubiera cambiado el rumbo del resultado final.

Este viernes 19 de diciembre conocimos a la pareja ganadora: Briggitte Bozzo y Aarón Mercury.

El segundo lugar lo tuvo Aldo Guerra y Jessica Díaz, seguidos por Pía Sanz y Marcos Montero. El cuarto lugar fue para Kunno y Rosa, mientras que el quinto y sexto lugar fue para Michelle Gonzalez y Julio Vallado, y Chevo con Jade Fraser, respectivamente.

Entre estas parejas quizá hubiera estado otra: Mariana Ávila y Fede Dorcaz. Ellos debutarían con el resto de compañeros el lunes13 de octubre de 2025, pero la vida cambió de un momento a otro.

Ella salió de la competencia luego de que a Fede Dorcaz lo asesinaron en Periférico sur, una noche tras salir de un ensayo. La pareja preparaba su debut y se notaban comprometidos, pero la delincuencia se hizo presente y al cantante le arrebataron la vida.

Cuando inició la competencia de Las Estrellas Bailan en Hoy, un proyecto que representaba para él un paso significativo en su crecimiento profesional, la producción lo despidió entre llantos y tristeza.

“La familia de HOY lamenta el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero, Fede Dorcaz. Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila. Mariana y Fede era una de nuestrs parejas previstas para la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre... Descanse en paz Fede Dorcaz”.

Cayeron presuntos implicados del crimen

Previo a la gran final de Las Estrellas Bailan en Hoy, la policía de CDMX confirmó la detención de Ramiro N alias “Ramiro Sicario”, y Kevin Uriel, narcomenudistas, extorsionadores y ladrones de automóviles.

Pertenecen a una banda de la cual, otros dos integrantes, fueron detenidos por su participación como autores materiales en el homicidio de Fede Dorcaz