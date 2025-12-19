“El secreto de Luna”, ópera prima Oduver Cubillan, triunfa en la cartelera de EEUU

Lo que alguna parecía imposible se volvió una realidad para el cineasta venezolano Oduver Cubillan, quien presentó en el Silver Expo del Downtown de Miami su película, El secreto de Luna, cuya trama aborda temas como la infancia vulnerada, el abandono emocional y los abusos que se gestan dentro del hogar. Con una estética sobria, actuaciones intensas y un guion directo, el filme invita a la reflexión sobre las heridas invisibles que pueden marcar a generaciones enteras.

Destacándose ahora como productor ejecutivo y director de esta película, el joven zuliano se abre paso internacionalmente después de un largo camino en su natal Maracaibo que incluye cortometrajes, obras de teatro, series transmitidas por Venevisión y conversatorios tanto en la Universidad del Zulia como en Urbe que le permitieron conectar con las nuevas generaciones interesadas en hacer carrera dentro de los medios audiovisuales.

“La película se tardó cinco años en filmarse, comenzamos a filmarla en Maracaibo, pero luego yo tuve que emigrar a Estados Unidos buscando la posibilidad de terminarla, me tropecé con muchas piedras que no me permitieron avanzar con el proyecto, sin embargo, en 2022 lo retomé, logrando traerme a mi equipo de Venezuela, fue así como después se hizo el trabajo de colorización en Argentina, España y México”, dijo el creador de esta cinta se estrenará en las salas de cine de Venezuela el 15 de enero y en España el 26 de febrero de 2026.

El secreto de Luna cuenta con un elenco internacional encabezado por: Caterine Baker como Ana María; Marjorie Magri como Maricarla; Juan Pablo Llano como Rubén Santana; Omar Riera como Bruno; Camila Galavís y Victoria Vásquez interpretando las dos versiones de Luna. Se trata de una producción de Oduver

Channel, con la participación de los productores ejecutivos Alexander Gutiérrez Niño, Juan Pablo Galavís y Francisco Martínez Rubio, quienes han respaldado esta obra cinematográfica independiente que busca dejar huella en la audiencia.

Todo el equipo de producción celebra con profunda gratitud y orgullo los resultados obtenidos en este preestreno, que no solo superó expectativas, sino que confirmó que El Secreto de Luna conecta de manera auténtica con las audiencias, tocando fibras sensibles y generando conversación.

Este exitoso preestreno en Miami marca el inicio de un camino mucho más grande.

La película se prepara ahora para su estreno oficial en Venezuela, donde llegará a las salas de cine de todo el país, llevando esta historia al encuentro de su público natural y reafirmando el poder del cine como vehículo de memoria, reflexión y emoción.