Alexis Ayala confesó que quiso quitarse la vida pero Dalilah Polanco duda de él: “Pura oratoria”

El pleito entre los dos habitantes de La Casa de los Famosos comenzó en la cena de nominados pero siguió durante el resto de la noche

September 11, 2025 • 
Alejandro Flores
alexis ayala dalilah polanco (1).jpg

Dalilah Polanco explotó contra las actitudes de Alexis

ViX

El pleito entre Dalilah Polanco y Alexis Ayala es cada vez más frontal y directo.

Sus discusiones han pasado de lo cotidiano (pelear por un colchón mal puesto o los baños sin lavar) a las acusaciones personales y que involucran sentimientos reales.
la cena de nominados de esta semana fue la gota que derramó sus discusiones ya que, por primera en todo lo que va del reality show, Alexis aceptó que se enganchó con un comentario de Dalilah y por consiguiente, explotó en su contra.
"¿Acaso tú sabes que yo intenté quitarme la vida? ¿Los sabes? ¿Y sabes que no pude hacerlo porque fui un cobarde?”, dijo casi a gritos Alexis Ayala.
Daliah Polanco le había recriminado que dentro de la Casa se ha comportado como un villano y que la maltrata cada vez que intenta expresarle una emoción. Con unas cuantas groserías, también le reprochó que la sacó del Cuarto Noche sin haberla consultado y cuando ella estaba en la suite.

¿Por qué dudan de la sinceridad de Alexis Ayala?

Después de la cena, Dalilah y Shiky platicaron sobre el incidente con Guana, el otro integrante del Cuarto Día. Los tres estuvieron de acuerdo en que Alexis se escuda en un personaje.

“Hoy otra vez me volvió a decir que a él lo contrataron para eso. ¡Carajo! Entonces yo qué tengo que hacer porque eso no venía en mi contrato”.

Guana fue más allá e hizo notar que detrás de esa frase de Alexis hay una actitud maquiavélica en el sentido de que aplica aquella máxima de su libro “El Príncipe": “Si para obtener el bienestar y la victoria, se debe, es preciso no tenerle compasión a la crueldad, que se haga”.
Guana dijo:

“Yo no podría decir en el 24/7 que esto es un personaje por el que me contrataron porque entonces qué significa eso ¿significa que estás engañando a la gente?”

Dalilah Polanco también dudó de la sinceridad de Alexis y está convencida de que su reacción en la cena es otra de sus estrategias para salir ganando en el juego.

“Yo gracias a dios no estoy aquí porque me falta dinero, estoy aquí para luchar contra mi déficit de atención y mi hiperactividad. Pero de pronto me topo con esto... y él lo convierte en una oratoria que Dios mío ¡ya!”.

Polanco piensa que los argumentos que usó Ayala solo sirvieron para distraer la atención y evadir las acusaciones que ella le hizo.

“Me restriega en la cara cosas de las que yo no me acuerdo. Y dice que ya lo soltó pero no es cierto, la tiene bien agarrada. Y con eso demerita todo el valor de lo que yo le digo... y es consciente porque demerita el valor de todo lo que yo le respondí”.

Alexis Ayala Dalilah Polanco
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
