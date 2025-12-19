Suscríbete
Famosos

Le hacen intervención a Luis Gerardo Méndez por quedarse en su personaje prepotente: “tienes que parar”

El actor confesó que tras dar vida a ‘Chava Iglesias’ tuvo actitudes soberbias como su personaje, por varios meses.

Diciembre 19, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Luis-Gerardo-Méndez.jpg

‘Chava Iglesias’ se apoderó de Luis Gerardo Méndez.

“Ya como en la cuarta temporada me dijeron ‘Luis, tienes que parar. Ya para güey’”.

Luis Gerardo Méndez dio vida a ‘Salvador Iglesias Jr.’ en la serie ‘Club de Cuervos’. En el proyecto que gira en torno al equipo de futbol de ‘Los Cuervos de Nuevo Toledo’, el actor era un joven despilfarrador y frívolo que hereda al equipo de su padre, buscando convertirlo en un “Real Madrid de América Latina”, pese a su inexperiencia y conflictos con su hermana Isabel.

La serie de Netflix inició su primera temporada en 2015 y terminó con una cuarta entrega en 2019.

Méndez hizo confesiones sobre su personaje en el último episodio de ‘La Cotorrisa’, donde relata que vivió en la piel de ‘Chava Iglesias’ más de lo debido, al grado que sus amigos hablaron seriamente con él.

“Cuando yo hacía ‘Club de Cuervos’ mis amigos me hicieron una intervención. Ya como en la cuarta temporada me dijeron ‘Luis, tienes que parar. Ya para güey’”, le pidieron sus amigos.

Y el propio actor confiesa que sí se sintió superior y quería que le acercaran o sirvieran todo a la brevedad. “Si me empezó así de ‘Güey, qué ped*? Tráeme esto para acá’, ‘Güey, ¿dónde está la ensalada?’, ‘¿Qué pasó con mi ensalada, güey?’, o sea, no es como que te creías el personaje, pero sí había una cosa como de la prepotencia, de la prepotencia de quiero todo ahorita ya”, dijo Luis Gerardo.

@mcstto

un dia más queriendo ser chavitaa👀#clubdecuervos #chavaiglesias #luisgerardomendez

♬ sonido original - 𝖒𝖈𝖘𝖙𝖙𝖔
Te puede interesar:
telenovelas-80.jpg
Telenovelas
15 telenovelas de los 80 que nos arrancaron el corazón, impactaron y posicionaron a grandes estrellas
Desde los protagonistas que nos hicieron soñar, hasta las historias de amor más profundas de la época dorada de los 80
Julio 30, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Famosos
¿Cuántos años tiene Abelito? La edad real del influencer de La Casa de los Famosos México
Julio 29, 2025
Famosos
Amargo triunfo para Aarón Mercury: Ganó ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ tras ser víctima de la delincuencia
Diciembre 19, 2025
Famosos
Violeta Isfel enfrenta la menopausia prematura a sus 40 años: “sientes que te quemas y no puedes más”
Diciembre 19, 2025
Famosos
Las Estrellas Bailan en Hoy y Fede Dorcaz, el concursante que no pudo debutar por un crimen
Diciembre 19, 2025
Tino-Parchís-brazo.jpg
Famosos
‘Tino’ de ‘Parchís’ cuenta la verdad sobre el trágico día en el que PERDIÓ EL BRAZO izquierdo
Diciembre 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Erika-Nicolás-Buenfil-Zedillo.jpg
Famosos
Hijo de Erika Buenfil quiere conocer a su abuelo Ernesto Zedillo e incursionar en la política
Diciembre 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
secreto-luna.jpg
Series y Cine
“El secreto de Luna”, ópera prima Oduver Cubillan, triunfa en la cartelera de EEUU
Diciembre 19, 2025
 · 
Nayib Canaán
final-estrellas-.jpg
Famosos
Quién ganó en la gran FINAL de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025
Diciembre 19, 2025
 · 
MrPepe Rivero

El estado de altivez y superioridad de su personaje, que lo rebasó, le duró un tiempo importante hasta que sus amigos decidieron actuar.

“Que si se me quedó un par de meses y me dijeron ‘ya, güey, para’. Y se me quitó poco a poco”, dijo, aunque entre bromas expresó “lo extraño mucho, la verdad”.

Ricardo Pérez, el conductor del podcast, le cuestionó que probablemente habría pensado que como ‘Chava Iglesias’ podía conseguir muchas cosas, Luis Gerardo también.

A lo que Méndez confirmó que “hay como energías que se van quedando”, concluyó.

luis gerardo méndez club de cuervos
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
alejandro sanz candela marquez (1).jpg
Famosos
Amigo de Candela Márquez revela por descuido cómo va la relación con Alejandro Sanz
Diciembre 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
mhoni vidente (2).jpg
Famosos
Los caminos de Bad Bunny y Belinda se cruzan: así los ve Mhoni Vidente en 2026
Diciembre 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
angreica vale.jpg
Famosos
Angélica Vale habla de su divorcio y sorprende con su nueva apariencia
Diciembre 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
loreto cid.jpg
Famosos
Acusan a influencer de hacerse pasar por Sabine Moussier; ella explota: “Hijos de la gran...“
Diciembre 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
diego amozurrutia.jpg
Telenovelas
Los 4 hombres que han engañado a Doménica Montero en sus distintas versiones
Aunque no todas han tenido el mismo título, esta telenovela ha conservado en cada una de sus cuatro versiones al villano que deja plantada a la protagonista en el altar
Diciembre 18, 2025
 · 
Alejandro Flores
Andy-Byron-Kristin-Cabot-Coldplay.jpg
Viral
Habla Kristin Cabot, la protagonista del escándalo en show de Coldplay: “Pagué un precio alto”
Fue captada con un hombre que no era su esposo en pleno concierto.
Diciembre 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero
marjorie-hijo-.jpg
Famosos
Marjorie de Sousa celebra su reinvención en 2025 y presume que su hijo Matias es divertido y talentoso
Con el éxito de Cómplices, la actriz se reinventa en la comedia y celebra la solidaridad entre mujeres.
Diciembre 18, 2025
 · 
Nayib Canaán
Como-dice-el-dicho.jpg
Famosos
Actor de ‘Como dice el dicho’ está desahuciado y afirma que “solamente estoy con mi fe y mi esperanza”
Horacio Beamonte rechazó someterse a las quimioterapias u otros tratamientos.
Diciembre 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez