Le hacen intervención a Luis Gerardo Méndez por quedarse en su personaje prepotente: “tienes que parar”

“Ya como en la cuarta temporada me dijeron ‘Luis, tienes que parar. Ya para güey’”.

Luis Gerardo Méndez dio vida a ‘Salvador Iglesias Jr.’ en la serie ‘Club de Cuervos’. En el proyecto que gira en torno al equipo de futbol de ‘Los Cuervos de Nuevo Toledo’, el actor era un joven despilfarrador y frívolo que hereda al equipo de su padre, buscando convertirlo en un “Real Madrid de América Latina”, pese a su inexperiencia y conflictos con su hermana Isabel.

La serie de Netflix inició su primera temporada en 2015 y terminó con una cuarta entrega en 2019.

Méndez hizo confesiones sobre su personaje en el último episodio de ‘La Cotorrisa’, donde relata que vivió en la piel de ‘Chava Iglesias’ más de lo debido, al grado que sus amigos hablaron seriamente con él.

“Cuando yo hacía ‘Club de Cuervos’ mis amigos me hicieron una intervención. Ya como en la cuarta temporada me dijeron ‘Luis, tienes que parar. Ya para güey’”, le pidieron sus amigos.

Y el propio actor confiesa que sí se sintió superior y quería que le acercaran o sirvieran todo a la brevedad. “Si me empezó así de ‘Güey, qué ped*? Tráeme esto para acá’, ‘Güey, ¿dónde está la ensalada?’, ‘¿Qué pasó con mi ensalada, güey?’, o sea, no es como que te creías el personaje, pero sí había una cosa como de la prepotencia, de la prepotencia de quiero todo ahorita ya”, dijo Luis Gerardo.

El estado de altivez y superioridad de su personaje, que lo rebasó, le duró un tiempo importante hasta que sus amigos decidieron actuar.

“Que si se me quedó un par de meses y me dijeron ‘ya, güey, para’. Y se me quitó poco a poco”, dijo, aunque entre bromas expresó “lo extraño mucho, la verdad”.

Ricardo Pérez, el conductor del podcast, le cuestionó que probablemente habría pensado que como ‘Chava Iglesias’ podía conseguir muchas cosas, Luis Gerardo también.

A lo que Méndez confirmó que “hay como energías que se van quedando”, concluyó.