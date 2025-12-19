Suscríbete
Yolanda Andrade publica video de su hospitalización con inspiradora canción de fondo

La actriz ya se encuentra en su casa tras la crisis de salud que tuvo el fin de semana

Diciembre 19, 2025 
Alejandro Flores
yolanda andrade.png

Yolanda Andrade, en el hospital

Instagran

Yolanda Andrade ya se recupera en casa de la crisis de salud que tuvo esta semana.

Como lo informamos en TVyNovelas, su amigo, el periodista Jorge Carbajal, había informado que “el problema es que ya tiene muy maltratado su cuerpo en el aspecto de que le han puesto muchos sueros, muchas inyecciones, muchas cosas en las manos y en todos lados”.
Pero este jueves 18 de diciembre, Yolanda Andrade decidió tranquilizar a todos con un mensaje publicado en su cuenta de Instagram:

“Público conocedor y medios de comunicación: Quiero agradecerles de todo corazón que estén al pendiente de mí. Sus oraciones me conmueven profundamente y son muy importantes en este proceso.... Les informo que estoy en recuperación, en mi casa.

Durante estas horas, la conductora y ex actriz de telenovelas ha estado muy activa en redes sociales. Entre otras cosas, felicitó a su hermana, quien cumple años y que ha sido desde hace dos años la persona que más se ha dedicado a cuidarla y acompañarla con médicos y en busca de tratamientos para sus enfermedades.

Las canciones que inspiran a Yolanda Andrade

Pero también se ha dado tiempo para un par de publicaciones que dan cuenta de su estado de ánimo. Yolanda publicó primero un video con varias imágenes suyas en entrevistas y programas de televisión, acompañado por la canción “María la curandera”, de Natalia Laforucade.

Este tema es en realidad una musicalización de un texto original de María Sabina, y es parte de una tradición milenaria entre las mujeres indígenas de Oaxaca que se dedican a sanar a través del llamado a los espíritus. Esta publicación fue reposteo de Yolanda Andrade.

La otra publicación sí es un video original en el que aparece una mano de Yolanda Andrade con la pulsera de ingreso del hospital. Se puede incluso leer los datos: su nombre completo, el piso en el que estuvo internada y su fecha de ingreso.

yolanda andrade (1).jpg

Yolanda Andrade

Instagram

Se sabe entonces ahora que estuvo hospitalizada desde el 12 de diciembre, curiosamente el día de la Virgen de Guadalupe, de la cual Yolanda es muy devota.

Las imágenes las acompañó Yolanda con la canción “Dejemos huellas bonitas”, cuya letra es una reflexión optimista acerca del carácter fugaz de la vida. Compuesta por Antonio Molina, la canción se lanzó hace tres meses y ya tiene 2.1 millones de vistas en Youtube.

Yolanda Andrade
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
