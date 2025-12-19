Amargo triunfo para Aarón Mercury: Ganó ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ tras ser víctima de la delincuencia

Este viernes 19 de diciembre, Aarón Mercury y Briggitte Bozzo se convirtieron en ganadores de la temporada 2025 de Las Estrellas Bailan en Hoy.

Las calificaciones no llegaron a la perfección, pero el voto del público fue fundamental para lograr el triunfo, pues sumaron más de 23 millones.

En el programa Hoy levantaron la copa de la temporada, uniéndose a la lista de ganadores del reality show de baile, que incluye a otras celebridades como Lambda García, Violeta Isfel y Romina Marcos.

Aarón Mercury y Briggitte Bozzo ganaron Las estrellas bailan en Hoy Edson Vázquez

El segundo lugar fue para Aldo Guerra y Jessica Díaz, quienes sí alcanzaron calificaciones perfectas por parte de los jueces.

Pero horas antes, Aarón Mercury vivió un amargo momento

Al salir de su casa, rumbo al foro de Hoy en Televisa San Ángel, descubrió que su vehículo había sido vandalizado.

Delincuentes le dieron un cristalazo en la puerta del conductor, con la intención de robarle. Sin embargo, Aarón Mercury compartió que no había nada de valor al interior del automóvil.

Sin embargo, el mal sabor de boca no se pudo evitar, pero tenía que llegar al concurso en Hoy, que finalmente ganó.

Al parecer hay cámaras de seguridad en la casa de Aarón Mercury, por lo que se podría iniciar una investigación y dar con los responsables.

Así lo compartió en sus historias de Instagram: