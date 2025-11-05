Sergio Sendel se aplica vacuna antiedad pare verse más joven; una aplicación cuesta más de 30 mil pesos

“Estoy bien, pero voy a quedar muchísimo mejor”.

El actor Sergio Sendel es reconocido por su galanura y sus papeles como villano en la televisión. Sus personajes en telenovelas como ‘Destilando amor’, ‘Lo que la vida me robó’ o ‘Mañana es para siempre’, han robado más de un enojo a los seguidores de los melodramas.

También, durante su juventud, se consolidó como uno de los galanes más cotizados e incluso en la actualidad, a sus 59 años, sigue robando suspiros. Sin embargo, ante las exigencias del mundo del entretenimiento ha decidido someterse a un tratamiento antiedad.

El 22 de julio de 2024, a través de la cuenta de TikTok de la clínica ‘Beauty & Health MX’, Sendel sorprendió al confesar que se sometería a un rejuvenecimiento facial previo a su cumpleaños 60.

“Estoy bien, pero voy a quedar muchísimo mejor”, dijo el actor. Al tiempo que una experta explicó que el artista se sometería a la Vacuna antiedad de nombre ‘Human Ultracell VI Hombre-IM’, un tratamiento diseñado para combatir la vejez.

La vacuna especial para hombres “es un activador de longevidad” y ofrece beneficios como la regeneración, revitalización y renovación celular, además de la mejoría del rendimiento y función orgánica que se pierde con el paso del tiempo.

Entre los objetivos del procedimiento se encuentra combatir no sólo los signos de la edad sino también estimular y controlar la libido. También busca mantener al paciente en un estado de adulto joven, previniendo la senectud, que comienza aproximadamente a los 65 años.

¿Cuánto cuesta la vacuna antiedad que se aplicó Sergio Sendel?

Una caja de inyecciones antiedad para hombres tiene un costo de 31,500 pesos mexicanos e incluye dos dosis, el tratamiento indicado para un mes, según el sitio de belleza.

La clínica ‘Beauty & Health MX’ también ofrece alternativas para las mujeres, mismas que se desglosan en su plataforma digital: