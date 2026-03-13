Martha Figueroa contradice a Mhoni Vidente y revela secreto sobre el hijo menor de Luis Miguel

Martha Figueroa no le cree a Mhoni Vidente.

Por lo menos no en cuanto a las predicciones que la tarotista ha hecho sobre el hijo mayor de Luis Miguel, quien fue captado en el aeropuerto de la Ciudad de México.

La imagen de Luis (de 19 años) ha levantado una ola de versiones acerca de su futuro, sobre todo porque se asegura que está por comenzar su carrera de cantante.

En ese sentido, Mhoni Vidente predijo que Miguel debutará junto a su padre en un concierto, muy probablemente en el Zócalo de la Ciudad de México.

La tarotista vio también que en el futuro de Miguel está el absoluto respaldo de su padre para ayudarlo con su lanzamiento en la industria de la música.

Lo que Martha Figueroa sabe de los hijos de Luis Miguel

Martha Figueroa escéptica al respecto.

“También decían que Aracely ha orquestado que pudieran ver a los niños porque estaba harta de tener que esconderlos. La verdad es que no. Lo que pasa es que hay muchos asuntos por los que no podía mostrarlos”, dijo Figueroa en su pódcast.

Acerca de la predicción de Mhoni, la periodista soltó una carcajada y señaló que en todo caso, entre los dos hijos de Luis Miguel y Arámbula, el que mejor canta no es Luis.

"¿Quién soy yo para contradecir a Mhoni Vidente, que ve y lo que ella ve. Pero lo cierto es que canta padrísimo es el chiquito, Daniel”.

Martha Figueroa reveló incluso algunos detalles sobre este aspecto de la vida de los hijos de Luismi.

“Supe que una de sus maestras de canto de Daniel fue durante un tiempo la hija de Rubén Cerda, Carla”.

A falta de una mejor forma de describir el talento de Daniel Gallego, Figueroa adjetivo: