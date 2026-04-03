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Héctor Suárez como nunca habla de su relación con Mónica Garza: “no supimos acomodar TANTA PASIÓN”

El actor se sinceró sobre el noviazgo que no prosperó con la comunicadora.

Abril 03, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Héctor Suárez Gomís y la relación llena de pasión con Mónica Garza.

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“Me enamoré de su cabeza, eso nos pasó, nos enamoramos de nuestras cabezas, nos enamoramos de nuestros corazones”.

Era 2003 cuando Mónica Garza y Héctor Suárez Gomís comenzaron un romance. Inicialmente interactuaban como amigos e incluso salían, pero, en palabras de la periodista, el actor le enviaba señales extrañas.

Héctor ofreció una entrevista reciente en la que declaró que fue Mónica quien dio el primer paso.

“Comenzamos a salir y así se invirtieron los estereotipos de conquista, o sea la que me invitaba a salir, que me tiraba la onda, era ella”, destapó.

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En la misma emisión llamada ‘Perversiones de un café’, conducida por Antonio Castañeda, se grabaron charlas con ambos, en distintos momentos, por lo que Garza abundó sobre los dichos de su ex.

“No, lo que pasó ahí es que… salíamos y todo… Héctor me daba señales muy raras, entonces yo decía ‘¿quiere conmigo o no quiere conmigo?’, entonces un día sí lo agarré en la entrada de mi casa y le dije ‘oye, yo no estoy entendiendo, ¿yo a ti te gusto o no o qué?’. Y ahí fue donde se determinó el arranque de la relación”, dijo.

La relación duró 5 años y en ese tiempo, explica la comunicadora, “pasamos por muchas cosas juntos, tuvimos oportunidad de compartir, sabemos mucho de nuestras vidas muy íntimas, entonces eso nos da una complicidad especial”.

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El amor, la complicidad y la pasión fueron el eje que condujo su vínculo. Y pese a enfrentar la terminación del matrimonio de Suárez Gomís y el distanciamiento con su padre, aunado a lo que vivía Garza, sortearon todo hasta que no pudieron más.

“Me enamoré de su cabeza, eso nos pasó, nos enamoramos de nuestras cabezas, nos enamoramos de nuestros corazones y es tanta la pinc*e pasión con la que lo vivimos que no supimos acomodar tanta pasión y como que eso se desbordó, más lo negativo que dejamos filtrar. La acumulación del tanto con nuestra relación”, explicó el intérprete.

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Finalmente, ambos han manifestado que con el tiempo volvieron a ser amigos y a llevarse muy bien, aunque no se ven con tanta frecuencia. Mónica, por su parte, a dicho que Héctor fue el gran amor de su vida.

Mónica Garza Héctor Suárez Gomís
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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