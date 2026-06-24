Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Héctor Soberón denuncia ALINEACIÓN PARENTAL; su ex no lo deja ver a sus hijas: “mi lugar es ocupado por otro”

El actor denuncia que ha sido víctima de campañas de desprestigio, ataques mediáticos y de una exposición pública.

Junio 24, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Hector-Soberon.jpg

Héctor Soberón denuncia que su exesposa, por más de 18 años, no lo deja ver a sus hijas.

Instagram

“Vi como mis hijas, influenciadas y alejadas de mí, y cómo se fue borrando poco a poco la imagen que tenían de su padre”.

El actor Héctor Soberón, de nueva cuenta, toma las cámaras para denunciar otra injusticia, pues según cuenta, su expareja y de quien se divorcio en 2023, no lo deja ver a sus hijas.

El histrión compartió un video en el que asegura que “durante más de veinte años he cargado con el peso de acusaciones, señalamientos y juicios derivados de algo que no hice”.

Añadió que en todo ese tiempo “he sido objeto de campañas de desprestigio, de ataques mediáticos y de una exposición pública que me convirtió en blanco de opiniones, condenas y descalificaciones sin que muchos se tomaran el tiempo de conocer la verdad completa”.

TE RECOMENDAMOS: Héctor Soberón revive cómo todavía le afecta el video íntimo con su ex Michelle Vieth: “Sigo muy dolido”

Sin hacer mención al escándalo que protagonizó con su expareja Michelle Vieth, aunque dejándolo sobre la mesa, Soberón, luego habló de otra polémica que lo afecto, según narró.

“Un segundo escándalo se me atribuyó, una paternidad en un proceso plagado de irregularidades donde se ingeniaron criterios jurídicos fundamentales y jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde dice que la paternidad no es revocable, sin embargo para la opinión pública eso pareció no importar”.

Ante los hechos que mencionó el intérprete de ‘Siempre tuya Acapulco’, destapó las consecuencias: su divorcio y el no poder ver a sus hijas.

Fue en 2023, cuando Héctor anunció el fin de su matrimonio con Janet Durón, con quien estuvo casado por 18 años y con quien procreó a sus hijas Fátima y Luciana.

“Las consecuencias han sido devastadoras, perdí la confianza y la cercanía de personas que amaba. Sufrí la deslealtad de quienes debieron escucharme antes de juzgarme. Vi como mis hijas, influenciadas y alejadas de mí, y cómo se fue borrando poco a poco la imagen que tenían de su padre. Y como se levantaron barreras emocionales difíciles de derribar. Nada duele más que la alineación parental. No existe tribunal ni sentencia capaz de describir el vacío que provoca ver como te convierten en el villano de una historia que otros escribieron. Ver como tu lugar es ocupado por otra persona, cómo tu presencia es minimizada, distorsionada o reemplazada mientras tú observas impotente cómo se desdibuja el vínculo más importante de tu vida”, denunció Soberón.

Te puede interesar:
luis de alba.jpg
Famosos
Esposa de Luis de Alba revela que terminó con el rostro morado porque SE DESMAYÓ: “estuvo inconsciente”
Junio 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lyn-May.jpg
Famosos
Lyn May cuenta por primera vez cómo se enfrentó a su ROSTRO DESFIGURADO hace 30 años: “me voy a suicid4r”
Junio 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Rey-Grupero.jpg
Famosos
Rey Grupero hace desgarradora confesión: SUFRIÓ ABUS0 cuando era niño: “‘Batman’ nunca llegó”
Junio 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Camila-Sodi (1).jpg
Famosos
Camila Sodi fue sometida a cirugía donde LE EXTIRPARON el útero; este es su estado de salud
Junio 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
laura flores sergio facehlli.jpg
Famosos
¿Laura Flores ya perdonó a Sergio Fachelli? Anuncian show a 37 años de su matrimonio “nada agradable”
Junio 21, 2026
 · 
Alejandro Flores
julian figueroa imelda tuñon grete duran.jpg
Famosos
Filtran conversación de modelo que habría tenido romance con Julián Figueroa
Junio 21, 2026
 · 
Alejandro Flores
nieta de paquita la del barrio.jpg
Famosos
Se cumple un mes de la desaparición de la nieta de Paquita la del Barrio: sospechan que vive en indigencia
Junio 19, 2026
 · 
Alejandro Flores
laura zapata eva mange.jpg
Famosos
Laura Zapata celebra que condenaron a la enfermera que maltrataba a su abuela Eva Mange
Junio 19, 2026
 · 
Alejandro Flores

Al tiempo, dijo sentirse frustrado por el tiempo que no podrá recuperar al lado de sus hijas.

“Me arrebataron momento irrepetibles, cumpleaños, festivales escolares, graduaciones, abrazos cotidianos, conversaciones espontáneas y la oportunidad de ver a mis hijas crecer día a día. Me perdí parte de su infancia, parte de su adolescencia y experiencias que ningún padre debería perderse. El tiempo se va y nunca regresa y esa es una de las heridas más profundas que puede sufrir un ser humano”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Héctor Soberón relata cómo venció al cáncer y el pequeño detalle que le salvó la vida

Finalmente, el también presentador habló de su estado anímico.

“También existe una batalla silenciosa de la que casi nadie habla: la depresión. La depresión que se aprende a ocultar, el esfuerzo diario de levantarse, ponerse una sonrisa y responder ‘estoy bien, estoy de poca madr*’, cuando por dentro uno se siente roto, esa es la obligación de seguir funcionando, trabajando y aparentando fortaleza mientras el dolor consume cada pensamiento. Hay días en los que la carga parece insoportable y aún así se continúa avanzando porque no existe otra opción”.

Héctor Soberón había enfrentado una dolorosa, pero tranquila separación hasta que todo cambió, por ello ahora levanta la voz a la espera de poder recuperar a sus hijas.

HÉCTOR SOBERÓN
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Liam Payne
Famosos
Hijo de Liam Payne se convierte en su ÚNICO HEREDERO; a sus 9 años ya puede disponer de 29 millones de dólares
Junio 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Herencia-Joan.jpg
Famosos
Culmina juicio en Texas por la herencia de Joan Sebastian: Les dejó bienes a sus nietos MENOS a José Julián
Junio 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Coco-Levy.jpg
Famosos
Coco Levy reaparece públicamente para desmentir que “ESTÁ MUY GRAVE” y que “tiene la sangre hecha engrudo”
Junio 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pierroth.jpg
Famosos
El luchador ‘Pierroth Jr.’ se desvanece y CAE AL RING en plena pelea; su familia descarta un infarto
Junio 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Globo-incendio.jpg
Viral
¡Otra tragedia de vuelo en globo! Se incendia con 21 pasajeros y una familia de 8 murió LANZÁNDOSE
Trece personas lograron sobrevivir, incluido el piloto.
Junio 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Antonia-Andrade-5.jpg
Famosos
Hija de Sergio Andrade lo exhibe con FOTOS RECIENTES y pide que si alguien lo ve, ¡avise a las autoridades!
Antonia vivió entre mentiras, pero al averiguar la verdad ya emprendió una campaña para que se haga justicia.
Junio 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Kelly-Ariadne.jpg
Famosos
Ya encontraron a la nieta de Paquita la del Barrio, pero está cambiando su ubicación para EVADIR SU RASTRO
La Fiscalía de Guanajuato confirmó que tuvo un primer contacto con Kelly Ariadne.
Junio 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
luis miguel
Famosos
Luis Miguel ya habría sido DADO DE ALTA y continuará su recuperación en México
‘El Sol de México’ habría sido sometido una delicada intervención cardiovascular.
Junio 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez