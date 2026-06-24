Héctor Soberón denuncia ALINEACIÓN PARENTAL; su ex no lo deja ver a sus hijas: “mi lugar es ocupado por otro”

“Vi como mis hijas, influenciadas y alejadas de mí, y cómo se fue borrando poco a poco la imagen que tenían de su padre”.

El actor Héctor Soberón, de nueva cuenta, toma las cámaras para denunciar otra injusticia, pues según cuenta, su expareja y de quien se divorcio en 2023, no lo deja ver a sus hijas.

El histrión compartió un video en el que asegura que “durante más de veinte años he cargado con el peso de acusaciones, señalamientos y juicios derivados de algo que no hice”.

Añadió que en todo ese tiempo “he sido objeto de campañas de desprestigio, de ataques mediáticos y de una exposición pública que me convirtió en blanco de opiniones, condenas y descalificaciones sin que muchos se tomaran el tiempo de conocer la verdad completa”.

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Sin hacer mención al escándalo que protagonizó con su expareja Michelle Vieth, aunque dejándolo sobre la mesa, Soberón, luego habló de otra polémica que lo afecto, según narró.

“Un segundo escándalo se me atribuyó, una paternidad en un proceso plagado de irregularidades donde se ingeniaron criterios jurídicos fundamentales y jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde dice que la paternidad no es revocable, sin embargo para la opinión pública eso pareció no importar”.

Ante los hechos que mencionó el intérprete de ‘Siempre tuya Acapulco’, destapó las consecuencias: su divorcio y el no poder ver a sus hijas.

Fue en 2023, cuando Héctor anunció el fin de su matrimonio con Janet Durón, con quien estuvo casado por 18 años y con quien procreó a sus hijas Fátima y Luciana.

“Las consecuencias han sido devastadoras, perdí la confianza y la cercanía de personas que amaba. Sufrí la deslealtad de quienes debieron escucharme antes de juzgarme. Vi como mis hijas, influenciadas y alejadas de mí, y cómo se fue borrando poco a poco la imagen que tenían de su padre. Y como se levantaron barreras emocionales difíciles de derribar. Nada duele más que la alineación parental. No existe tribunal ni sentencia capaz de describir el vacío que provoca ver como te convierten en el villano de una historia que otros escribieron. Ver como tu lugar es ocupado por otra persona, cómo tu presencia es minimizada, distorsionada o reemplazada mientras tú observas impotente cómo se desdibuja el vínculo más importante de tu vida”, denunció Soberón.

Al tiempo, dijo sentirse frustrado por el tiempo que no podrá recuperar al lado de sus hijas.

“Me arrebataron momento irrepetibles, cumpleaños, festivales escolares, graduaciones, abrazos cotidianos, conversaciones espontáneas y la oportunidad de ver a mis hijas crecer día a día. Me perdí parte de su infancia, parte de su adolescencia y experiencias que ningún padre debería perderse. El tiempo se va y nunca regresa y esa es una de las heridas más profundas que puede sufrir un ser humano”.

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Finalmente, el también presentador habló de su estado anímico.

“También existe una batalla silenciosa de la que casi nadie habla: la depresión. La depresión que se aprende a ocultar, el esfuerzo diario de levantarse, ponerse una sonrisa y responder ‘estoy bien, estoy de poca madr*’, cuando por dentro uno se siente roto, esa es la obligación de seguir funcionando, trabajando y aparentando fortaleza mientras el dolor consume cada pensamiento. Hay días en los que la carga parece insoportable y aún así se continúa avanzando porque no existe otra opción”.

Héctor Soberón había enfrentado una dolorosa, pero tranquila separación hasta que todo cambió, por ello ahora levanta la voz a la espera de poder recuperar a sus hijas.