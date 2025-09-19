Héctor Soberón revive cómo todavía le afecta el video íntimo con su ex Michelle Vieth: “Sigo muy dolido”

“No fui yo, no estuve ahí, pero me lo adjudicaron. A pesar que yo he dado pruebas, no me creen”.

Una de las primeras y desafortunadas filtraciones de videos íntimos de personajes públicos ocurrió hace más de veinte años. Los protagonistas eran Michelle Vieth y su entonces esposo Héctor Soberón. La actriz acusó a su expareja de revelar el material por una supuesta venganza tras su ruptura.

Soberón ofreció una charla a ‘La mesa caliente’ y relató su versión de los hechos, dos décadas después del escándalo. “No se me ha comprobado nada, he sido inocente durante 20 años. Sigo muy dolido. Hubo un gran amor, se acabó. No voy a entrar en detalle de porqué. Si yo hablara, la víctima se va a convertir en victimario”, dijo el también actor.

La pareja se flechó en las grabaciones de la telenovela ‘Mi pequeña traviesa’, en 1997, y se casaron en 2002 en Puerto Vallarta. La unión entre los actores culminó en un amargo divorcio en 2004 y la filtración del video.

“A mí también me ha afectado porque a mí me han acusado que yo soy esa persona, con lo cual he demostrado que yo no soy. Yo he tenido que cargar también con esto. No fui yo, no estuve ahí, pero me lo adjudicaron. A pesar que yo he dado pruebas, no me creen” indicó Soberón.

Héctor quiere y pide que este escándalo ya quede en el pasado. “Ya me cansé de tener que luchar en contra de... ya lo dejo ir, ya le di la vuelta. Quiero seguir con mi vida, no quedarme estancado”, indicó.

El actor de ‘Gotita de amor’, ‘María la del barrio’ y ‘Muchachitas’ dice que al filtrarse el video, le mostró su apoyo a Vieth. “Cuando salió yo defendí a la señora, dije: ‘por favor, hay que ser un poco más empáticos, hay que dejarla, me imagino por todo lo que ha pasado’. Es mujer, a mí me enseñaron a cuidar, a respetar, a venerar a la mujer, entonces no puedo yo atacar algo y menos de una persona que fue mi mujer”, destacó Héctor.

La disculpa de Héctor

El 9 de octubre de 2023, el actor pidió perdón a su expareja sobre cualquier ofensa que hubiera hecho en su contra, esto particularmente por el video filtrado. “Si la señora Michelle se siente agredida, insultada u ofendida por algo que haya hecho o comentado, le pido mis disculpas”, expresó.

Cabe recordar que hasta antes de la declaración, Soberón se había limitado a reconocer su inocencia y había negado las acusaciones en su contra. Incluso le pidió a Vieth que ya no lo señalara como el posible responsable de la filtración.

“Han pasado 20 años y seguimos con el mismo tema, cosa que a mí no me interesa en lo más mínimo, cada vez que habla dice que no va a mencionar más el tema”, aseguró en su momento. Añadió que la situación lo había afectado en su vida personal y laboral, pues habría recibido todo tipo de insultos y amenazas.

“Porno venganza”

Al cuestionar a la actriz de ‘Soñadoras’ sobre cómo tomaba las disculpas de su exmarido, aseguró que no tenía la más mínima idea de las declaraciones, pero indicó de que el hecho de que una persona pidiera perdón no lo excusaba de las acciones ilegales que habría realizado.

Y añadió que continuaría con el proceso de iniciativa de ley para que se castigue la difusión de material íntimo sin consentimiento como porno venganza.

A inicios de 2025, Michelle volvió a declarar: “El perdón ya lo di en el momento que tenía que darlo. El perdón es un proceso, no significa que estés de cuerdo en que se comentan delitos en tu contra o delitos sexuales o delitos que violentan tu integridad como mujer. El hecho de perdonar en el momento cuando una debe perdonar no exime a una persona de cometer un delito, ya bajo esa premisa es muy claro, es mi deber seguir, de la mano de especialistas, seguir exigiendo modificaciones a la ley”, dejando claro que el tema está lejos de quedar en el pasado.