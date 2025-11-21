¿Cuándo eliminar a ‘El Patrón’ de ‘La Granja VIP’? Ya está anunciado en carteles de Lucha Libre

‘La Granja VIP’ genera polémica cada día que se transmite. Constantes peleas, confesiones impactantes o errores y cambios en la producción que la mantienen en el ojo del huracán.

Sin embargo, desde hace varios días, hay un señalamiento de estafa, pues el popular reality conducido por Adal Ramones y Kristal Silva, uno de sus participantes ya anuncia compromisos laborales mientras sigue aislado en el concurso.

Se trata de Alberto del Río, mejor conocido como ‘El Patrón’.

Fueron usuarios en redes sociales quienes descubrieron que ‘El Patrón’ estelariza un evento de lucha libre llamado ‘Invasión Santiago’, que se realizará el próximo domingo 30 de noviembre en el Teatro La Cúpula del Parque O’Higgins en Santiago de Chile.

Esto sugiere que la salida del concursante ocurriría en una fecha específica.

Para el domingo 23 de noviembre dentro de los nominados para abandonar ‘La Granja VIP’ se encuentran Kim Shantal, Kike Mayagoitia, Alfredo Adame y el mismo Alberto del Río. Otro de los nominados fue Sergio Mayer Mori, sin embargo fue salvado.

Algunos seguidores del reality afirmaron que la producción ya conoce el resultado final, lo que ha alimentado teorías sobre un supuesto fraude o “montaje” detrás del programa.

Sin embargo, esta fecha anunciada donde ‘El Patrón’ luchará no es la única. Recientemente ‘El Hijo del Santo’ anunció su gira de despedida y en el cartel también aparece del Río.

En la lucha estelar que se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes el sábado 13 de diciembre se enfrentarán ‘El Hijo del Santo Jr.’, Alberto ‘El Patrón’ y ‘LA Park’ contra ‘Dr. Wanger Jr.’, ‘Texano Jr.’, Ángel Blanco Jr.’ Y el ‘hijo de Fishman’.

En la emisión del 20 de noviembre en ‘Sale el Sol’ estuvo como invitado ‘El Hijo del Santo Jr.’ donde promocionó su gira de despedida y ahí confirmó la participación de ‘El Patrón’, misma que fue cuestionada por la periodista Ana María Alvarado.

El luchador no quiso abundar sobre la polémica participación de ‘El Patrón’ ni el anuncio de que estará fuera de ‘La Granja VIP’ cuando aún continúa en el programa.

Cuando se puso de manifiesto que Alberto del Río luchará el 30 de noviembre, la producción del programa y el propio entorno de Alberto emitieron una aclaración contundente.

Se informó que la versión sobre su salida el 30 de noviembre era “totalmente falsa”. De acuerdo con fuentes cercanas al equipo del luchador, no existe ningún compromiso que lo obligue a abandonar el reality antes de su finalización.

Ante la nueva fecha de trabajo que se anuncia y donde formaría parte de la despedida de ‘El Hijo del Santo Jr.’ ni la producción ni los cercanos al participante han negado o confirmado nada.

