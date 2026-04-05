Habitantes de La Casa de los famosos Telemundo descubren una rata entre la comida del destierro

Horacio Pancheri y Luis Coronel vivieron en el llamado “destierro” esta semana.

Esta dinámica, implementada por primera vez en La casa de los famosos para esta sexta temporada de Telemundo, ha generado algunos de los momentos más peculiares para los habitantes.

El destierro es una especie de castigo que se impone a algunos de los habitantes mediante votaciones selectivas de todos los habitantes. Una vez ahí, algunos han tenido la necesidad de hacer limpias mientras que otros se han convertido en mejores amigos a pesar de que en el resto de la casa son rivales.

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¿Dónde estaba la rata que encontraron dentro de La Casa de los Famosos 6?

En esta semana, Pancheri y Coronel tuvieron el momento más incómodo cuando abrieron el huacal en el que está la comida destinada a ellos.

El actor se asomó primero y en uno de los frascos vio algo que se movía.

"¡Es una ratita, una rata!”, gritó Horacio.

Luis Coronel, incrédulo, le preguntó si era una broma pero luego se asomó al frasco y vio que efectivamente había una rata.

Incluso comenzó a cantar un verso improvisado: “Hay una rata / y también cucarachas y ratones / en la comida que nos traen a montones”.

Con cautela y hasta un poco de miedo, Pancheri tomó un trapo para tapar el frasco con la rata y sacarlo del huacal.

Luego comenzó a gritar mientras corría para aventarla al patio trasero del lugar.

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En el video, compartido por la cuenta oficial del reality show en Telemundo, se ve el frasco caer al piso y en ese momento algo sale corriendo.