Grettell Valdez supera cáncer que contrajo haciéndose manicure y por el que la AMPUTARON… pero vuelve a enfermar

Grettell Valdez ofreció una entrevista al matutino ‘Hoy’ y frente a las cámaras se sinceró y habló de su estado de salud luego de haber enfrentado al cáncer.

Y es que fue en 2018 cuando la actriz fue diagnosticada por primera vez con cáncer en el dedo pulgar izquierdo luego de arreglarse las uñas. En aquel momento, los médicos le indicaron que “lo que tienes, lo agarraste en una manicura… yo tenía llamado y se me hacía fácil de ‘ay, aquí voy’, con cualquier persona”.

Así, explicó Grettell que una infección se convirtió en virus que finalmente transmutó en cáncer.

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La actriz de ‘Lo que la vida me robó’ logró erradicar el padecimiento gracias a que le quitaron la verruga con el tumor y le colocaron un implante. Sin embargo, luego de cinco años, la afección amenazó con regresar, pues Valdez presentó otro virus en la misma zona.

Por ello, con una nueva cirugía, en la que removieron parte de su huella dactilar y una porción de uña, más tratamiento láser y quimioterapia, pudieron evitar de nuevo que el cáncer se extendiera.

Tras revisiones periódicas, la famosa asegura que se encuentra en buen estado de salud. “Acabo de ir, ahorita, con mi super doc. Me fui a revisar y todo bien, bendito Dios, porque me estresan esas cosas”.

Explicó también que sus revisiones son cada seis meses como una forma de prevención. “Ya quedó en el pasado”, subrayó.

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Se automedica y complica su salud

En la misma charla con ‘Hoy’, Grettell dio a conocer que recientemente optó por automedicarse, provocando un deterioro en su salud.

“Estuve sufriendo porque pensé que era como una gripita y dije: ‘pues me tomo algo para la gripa’ (...) Hasta que de repente mi cuerpo estaba mal y agarré un virus en la garganta y no termino de recuperarme”, externó.

Por ello, la actriz fue enfática en decir que se equivocó y que la mejor recomendación es acudir al médico y obedecer a sus instrucciones.