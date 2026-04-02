Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Grettell Valdez supera cáncer que contrajo haciéndose manicure y por el que la AMPUTARON… pero vuelve a enfermar

La actriz abrió su corazón y contó cómo enfrentó la amputación de una parte de su dedo pulgar tras la enfermedad.

Abril 02, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Grettell-Valdez.jpg

Grettel Valdez preocupa a sus seguidores al dar a conocer que está enferma.

Instagram

Grettell Valdez ofreció una entrevista al matutino ‘Hoy’ y frente a las cámaras se sinceró y habló de su estado de salud luego de haber enfrentado al cáncer.

Y es que fue en 2018 cuando la actriz fue diagnosticada por primera vez con cáncer en el dedo pulgar izquierdo luego de arreglarse las uñas. En aquel momento, los médicos le indicaron que “lo que tienes, lo agarraste en una manicura… yo tenía llamado y se me hacía fácil de ‘ay, aquí voy’, con cualquier persona”.

Así, explicó Grettell que una infección se convirtió en virus que finalmente transmutó en cáncer.

TE RECOMENDAMOS: Mauricio Martínez confirma que está libre de cáncer POR QUINTA VEZ: “pensamos era un tumor, al final no lo fue”

La actriz de ‘Lo que la vida me robó’ logró erradicar el padecimiento gracias a que le quitaron la verruga con el tumor y le colocaron un implante. Sin embargo, luego de cinco años, la afección amenazó con regresar, pues Valdez presentó otro virus en la misma zona.

Por ello, con una nueva cirugía, en la que removieron parte de su huella dactilar y una porción de uña, más tratamiento láser y quimioterapia, pudieron evitar de nuevo que el cáncer se extendiera.

Te puede interesar:
Camila-Fernandez.jpg
Famosos
Camila Fernández guardó en secreto que sufrió un EMBARAZO ECTÓPICO: “se me complicó”
Abril 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mauricio-Martinez.jpg
Famosos
Mauricio Martínez confirma que está libre de cáncer POR QUINTA VEZ: “pensamos era un tumor, al final no lo fue”
Abril 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
samo-camila-.jpg
Famosos
Samo no quiere ser ‘la piedra en el zapato’ de Camila y revela FECHA del FIN del reencuentro
Marzo 31, 2026
 · 
Nayib Canaán
Lyn-May-Aracely-Arambula.jpg
Famosos
Lyn May INDISCRETA cuenta la verdad: ¿A dónde viajaba Aracely Arámbula con sus hijos?
Marzo 31, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ximena-Navarrete.jpg
Famosos
Ximena Navarrete borra viaje a Japón con su esposo, el diputado Juan Carlos Valladares con 51 FALTAS al trabajo
Marzo 31, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Jorge-Dalessio-Marichelo.jpg
Famosos
Jorge D’Alessio responde ante los rumores de SEPARACIÓN con Marichelo; esto es lo que se sabe
Marzo 31, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Tras revisiones periódicas, la famosa asegura que se encuentra en buen estado de salud. “Acabo de ir, ahorita, con mi super doc. Me fui a revisar y todo bien, bendito Dios, porque me estresan esas cosas”.

Explicó también que sus revisiones son cada seis meses como una forma de prevención. “Ya quedó en el pasado”, subrayó.

NO TE VAYAS SIN LEER: Myrka Dellanos, exnovia de Luis Miguel, es diagnosticada con cáncer de piel… SE INFILTRÓ en su oreja y oído

Se automedica y complica su salud

En la misma charla con ‘Hoy’, Grettell dio a conocer que recientemente optó por automedicarse, provocando un deterioro en su salud.

“Estuve sufriendo porque pensé que era como una gripita y dije: ‘pues me tomo algo para la gripa’ (...) Hasta que de repente mi cuerpo estaba mal y agarré un virus en la garganta y no termino de recuperarme”, externó.

Por ello, la actriz fue enfática en decir que se equivocó y que la mejor recomendación es acudir al médico y obedecer a sus instrucciones.

GRETTELL VALDEZ cáncer
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
thalia meme tommy mottola.jpg
Famosos
Tommy Mottola pasa frente de la catedral de San Patricio; ¿dijo o no dijo “ahí se casó Thalía”?
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
tatiana.jpg
Famosos
¿Por qué Tatiana nunca ha querido actuar en telenovelas?
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
ernesto dalessio (1).jpg
Famosos
El secreto detrás del cuerpo de gimnasio que mostró Ernesto D’Alessio en “Juego de Voces”
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
la casa de los famosos rata.jpg
Famosos
Habitantes de La Casa de los famosos Telemundo descubren una rata entre la comida del destierro
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
pepe aguiularpeso pluma.jpg
Famosos
Pepe Aguilar se olvida de sus críticas al corrido tumbado y canta con Peso Pluma pero los fans no lo perdonan
El cantante de regional mexicano se presentó como invitado en un concierto de doble P
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores
azalia-dalessio-foto.jpg
Famosos
Azalia se le va a la yugular a Jorge D’Alessio y Marichelo ante crisis: “Karma, le llaman”
Azalia Ojeda, ex Big Brother y ex Lady Polanco, no se quedó callada ante la crisis matrimonial de la pareja.
Abril 04, 2026
 · 
TVyNovelas
wendy-nueva-cirugia-.jpg
Famosos
¿Wendy Guevara ya quedó? La líder de Las Perdidas ya presume curvas pero se hará una feminización facial
Ahora que la inflamación cedió y terminó su proceso postoperatorio, la artista reaparece con una silueta que no pasa desapercibida.
Abril 04, 2026
 · 
Nayib Canaán
OMAR FIERRO.jpg
Famosos
Omar Fierro responde a la acusación de que hizo fraude para ser dirigente sindical de los actores
Las votaciones se realizaron el 28 de marzo y desde ese día surgieron señalamientos contra su planilla
Abril 04, 2026
 · 
Alejandro Flores