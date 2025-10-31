Suscríbete
¿Golpes en el nuevo reality de Televisa? Así fue la expulsión por castigo en El Conquistador

Julián Gil y Valeria Marín tuvieron que tomar una decisión drástica

October 30, 2025 • 
Alejandro Flores
el conquistador (1).jpg

Mr Jay (der) dice que no se arrepiente

Instagram

El Conquistador, reality show conducido por Julián Gil y su esposa Valeria Marín se puso intenso en su tercer episodio.

Con el equipo de Los Titanes al límite de sus fuerzas y viviendo en la parte más inhóspita de la isla en la que se juegan las competencias, la Carrera de los Hamster tuvo un episodio violento.
Peter Hance es el capitán de los Titanes y parecía que por fin los iba a liderar a una victoria durante la primera parte de la competencia.
Pero cuando llegaron al reto del acantilado (donde hacía falta bajar por una soga vertical para que una rueda ubicada en la parte del agua quedara justo en medio de su compañero y que de esa manera pudiera zafarse y avanzar a nado hacia la playa, los Titanes otra vez fallaron.

¿Qué pasó en el Conquistador?

Fue ahí donde las diferencias entre Mr Jay y Medina (otro Titán) se convirtieron en gritos... y los gritos en golpes, por lo menos de parte de Mr. Jay.

“Les estoy diciendo, papi, no peleen”, les dice otro de los Titanes sin éxito.

Resulta que ya de camino hacia el campamento, con ánimo de la derrota horadando su espíritu, Mr Jay y Peter Hance comenzaron a discutir.

“En el momento en que él comienza a hablar con sobretono (a gritos) yo volteoy y le digo: “cállate”. Él inmediatamente reacciona y me dice: “si me mandas a callar te rompo la cabeza”. Yo no le dije otra vez que se callara pero ese hombre prepotente se me fue arriba a las manos (a los golpes)”.

Julián Gil y Valeria Marín tuvieron que viajar a la isla para dilucidar lo que pasó y hacer justicia.

mrjayelconquistador.png

Mr Jay se marchó

Instagram

Le preguntaron a Mr Jay qué pasó y su respuesta los sorprendió porque no mostró arrepentimiento.

“Estuvo mal lo que hice pero no me arrepiento porque sé porque lo hice”.

Entonces Marín le comunicó la decisión:

“Cualquier tipo de violencia, mucho menos la violencia física, no está permitida; no va de la mano de los valores del Conquistador”.


Julián Gil agregó la sentencia:

“Mr Jay, estás expulsado de la competición, no puedes estar más en el Conquistador”.

Mr Jay tomó entonces su mochila, la echó en la lancha y se marchó de la isla.

El Conquistador Julián Gil
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
