Galilea Montijo: su vestido con miles de cristales es una historia de amor con su abuela

La conductora de La Casa de los Famosos México transformó un antiguo vestido para convertirlo en un homenaje

August 31, 2025 • 
Alejandro Flores
galilea montijo (1).jpg

El vestido de la quinta gala de La Casa de los Famosos

Instagram

En la quinta gala de eliminación, Galilea Montijo usó el vestido más personal en lo que va de la temporada ya que la conecta directamente con la historia de vida de su abuela, doña Refugio.

Es un vestido que comenzó siendo una pieza completamente diferente: un diseño corto y muy sencillo que Galilea decidió convertir en un homenaje a doña “Cuquita”.
Montijo define a su abuela como “una mujer apasionada por la costura, cuyo recuerdo sigue cosido a mi corazón”.
Con ayuda de la creadora de estilo Jessica Marmolejo modificaron el vestido hasta convertirlo en la pieza que lució este domingo 3 de agosto.

“Inspirados en su abuela, transformamos el vestido: bordamos miles de cristales que capturan la luz como recuerdos brillantes y añadimos pequeños tesoros de la costura como dedales, carretes, broches y seguros, cuidadosamente integrados como símbolos de un legado que no se olvida”, escribió Marmolejo en una nota publicada en la cuenta de Instagram de Gali.

Marmolejo explicó que como toque final, se agregó un delicado colibrí bordado que descansa sobre la pieza, recordando a Galilea que cada vez que uno de estos seres aparece, su abuela está cerca.

“La falda de piel y cauda dramática añaden fuerza y carácter, contrastando con la delicadeza de los bordados en la parte superior. Un diseño que mezcla amor, memoria y arte para convertirse en un tributo eterno”.

galilea montijo abuelita.jpg

Así era el vestido original de Gali

ViX

El mensaje termina con un mensaje emotivo:
“Este vestido no solo cuenta una historia… es la historia de amor entre una nieta y la mujer que le enseñó a soñar con las manos”.
A lo largo de esta temporada, Galilea ha mostrado un estilo siempre iconoclasta. Aquí te recordamos todo lo que ha vestido en las galas dominicales.

El vestido de la cuarta gala

Un vestido totalmente en cuero de dos piezas. En principio, parecía que Galilea Montijo había elegido un vestuario conservador para la cuarta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México.
No fue así. Siguiendo con la línea de imponerse como ícono de la moda con sus apariciones en el reality show, el vestido de Gali tenía una particularidad: una docena de insectos coloridos y brillantes, escarabajos, catarinas y chapulines que funcionan como imanes para la vista del espectador.

No era posible despegar la mirada de este atuendo que Galilea portó durante la gala de este 24 de agosto.

El atuendo es obra de Iván Dávalos, diseñador que acostumbra ensayar modelos con elementos de bichos e insectos, a veces incluso diseñando vestidos completos que parecen arañas o abejas.

Iván detalló hace apenas un mes que este diseño es parte de su nueva colección, que consiste de una 34 modelos, dos de ellos con estos accesorios de insectos adheridos a la tela.

El vestido reinventado de la tercera gala

El vestido de la tercera gala de eliminación de Galilea Montijo reafirmó el estilo iconoclasta que la conductora ha impuesto a lo largo de esta temporada de La Casa de los Famosos.

Hay que recordar que tal y como lo informamos en TVyNovelas, desde el inicio de esta temporada de La Casa de los Famosos, Galilea Montijo ha destacado por los modelos que ha lucido y la imagen que ha proyectado.

Esto no es una casualidad ya que, como ella misma lo ha dicho, trabajo durante más de seis meses para renovar su físico con miras a esta tercera temporada.

galileamontijocasadelosfamosos.jpg

Un vestido impresionante

Instagram

En la tercera gala usó modelo de Iann/Dey, los mismos diseñadores de las dos anteriores eliminaciones. Con el plateado y el ocre como tonos dominantes, Galilea portó un vestido de cuatro piezas porque además de la falda con brillos en plata y la pechera lisa en forma de cono brillante, también tenía mangas que se conectaban mediante breves hilos.

La sobriedad de la segunda gala

En la segunda gala de eliminación, lució un vestido con el negro como color dominante. Una transparencia en la parte del pecho y que cubría sus brazos le dieron al atuendo una aire sobrio.

El resto del vestido (que llegaba hasta las rodillas) tenía un sobre-tejido plateado que le daba un brillo permanente.

El vestido es un original de la casa Bronx and Banco, pero intervenido por la dupla Iann / Dey. La primera es una casa de moda establecida en Nueva York mientras que la segunda es un dueto de diseñadores guanajuatenses. Ambos son los consentidos de Gali para esta temporada.

La primera eliminación

La conductora apareció con un vestido en color hueso y un corset negro que hacía las funciones de cinturón.

El vestido es un Iann/Dey, la misma casa que ha diseñado su modelo de la gala de estreno y el mismo que lució en la primera gala de nominación.

El vestido era de los diseñadores Iann y Dey, de la casa de modas Iann Dey Bridal ubicada en León de los Aldama, Guanajuato, especialistas en bodas y atuendos de lujo que han vestido a famosas como Belinda.

Galilea Montijo vestido gala.jpeg

El vestido de Galilea

Octavio Lazcano

El vestido del estreno

En la gala de estreno, Gali apostó por un vestido color plata ceñido al cuerpo de la cintura hacia arriba y con escote V, que hacían resaltar su figura.

Llevaba brillos y pedrería que se complementan con unos guantes del mismo estilo. En la parte de arriba destacaba una estructura de acrílico transparente que llega al cuello. Este detalle le da un toque moderno y muy fashionista. De pasarela.

Outfit-Galilea Montijo

Como es su costumbre, Galilea Montijo lució un vestido espectacular en La Casa de los Famosos México.

Facebook

Galilea siempre se viste bella digan lo que digan, siempre elegante”, “es lo único que salva está temporada: Gali”, escribieron fans en la cuenta de Instagram de TVyNovelas cuando Galilea apareció con su vestido de la primera gala.

Galilea Montijo La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
