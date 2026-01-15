Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel se mandaban mensajes de amor desde hace meses; así nació su noviazgo

En junio de 2025, los mensajes entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel comenzaron a ser más constantes y coquetos.

El entrenador e instructor publicaba en su cuenta de Instagram videos de los segmentos en los que participaba en el programa “Hoy”, y entre los comentarios, aparecían los de Andrea haciendo bromas o alabando su trabajo.

En agosto, Luis Carlos publicó un largo mensaje con motivo de su graduación del CEA de Televisa, donde estudió para ser conductor.

“Quiero agradecer y felicitar a cada uno de mis compañeros por el gran trabajo que han hecho en equipo porque formamos un gran grupo que siempre llevaré en el corazón . Y por último y no menos importante quiero agradecerme a mi por el esfuerzo, la dedicación para estar en cada una de las clases y poner mi esfuerzo y corazón en este proyecto”.

Andrea Legarreta fue una de las primeras en contestar con un mensaje entusiasta:

"¡Felicidades! ¡Mereces todo el éxito y lo bueno de la vida!”, y agregó emojis de corazones por primera vez.

También fue esa la primera vez que Luis Carlos le contestó el mensaje con un “muchas gracias” y emojis de aplausos.

La respuesta de Andrea a la graduación de Luis Carlos Instagram

Así confirmó Andrea su noviazgo

Desde entonces, los seguidores de la conductora y el entrenador comenzaron a preguntarles en redes sociales si eran pareja y anotaban lo bien que se veían juntos en televisión durante sus segmentos en programa “Hoy”.

Tuvieron que pasar, sin embargo, cuatro meses para que la relación se formalizara y fue hasta este miércoles que Andrea apareció públicamente para confesar que está otra vez enamorada.

“Es muy bonito porque hemos sido amigos durante muchos años”, dijo Andrea Legarreta a Televisa Espectáculos sobre su nuevo romance.

“Se lo dije muchas veces, he pensado que es una de las mejores personas que he conocido... Es educado, un caballero, con nobleza, una linda familia”, dijo Legarreta

Sobre iniciar una nueva historia de amor, Andrea Legarreta dijo: “No me animaba hasta que de pronto, no pensaba en eso, y bueno la vida te sorprende. Estoy bien, feliz, y estoy ilusionada”.

Mensajes de amor y atletismo

A mediados de diciembre de 2025, Luis Carlos corrió un medio maratón una marca impresionante: 1 hora y 29 minutos, apenas 20 minutos por debajo del récord mexicano.

Mensajes de junio y diciembre Instagram

Andrea Legarreta escribió: “Es que... es que eres un Top 1", y otra vez agregó emojis de corazones.

Aunque él no contestó, los seguidores de Legarreta dieron por hecho que ya estaban en una relación de noviazgo.