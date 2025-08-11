Los posicionamientos de la 2da gala de eliminación de LCDLFM: “Buscaré algo de valor en lo que me dices”

“Buscaré algo de valor en lo que me dices”, seguramente se convertirá en una de las frases icónicas de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, que pronunció Alexis Ayala varias veces durante la segunda gala de eliminación en la que estuvo nominado.

Como es tradición, previo a saber qué habitante abandona el concurso, se realizó el posicionamiento. Cada habitante debe decirle las razones a uno de los nominados sobre por qué quieren que se vayan de La Casa.

A continuación te presentamos todo lo que se dijeron:

Mariana Botas se posicionó con Alexis

“Estoy decepcionada de tu cambio de actitud, la primer semana me parecía que tenías ganas de integrarte y ahora te sentí aislado, sin ganas de convivir. Aunado algunos comentarios que hiciste a mis compañeras que me parecieron incorrectos”, le dijo Mariana.

“Buscaré algo de valor en lo que me dices. Todos tenemos el derecho de buscar nuestro propio espacio y convivencia. Los comentarios que pueda haber, cada uno debe tener individualidad, pero gracias por lo que respecta”, respondió el actor.

Shiky se posicionó con Alexis Ayala

“Quiero que te vayas de La Casa porque he de ser congruente con los dos puntos que te di, que te dije, y ha habido indirectas y no ha habido día que no me lo echaras en cara. Estamos en un proyecto donde hay que dar contenido; hay unos que dan más, hay otros que damos menos, y tú no has dado. En la Casa nos puede un poco el horario, no es Dormilandia, ojalá si te quedas, vuelva el Alexis con el que conoci la primera semana”, dijo Shiky.

“Buscaré algo de valor en lo que me dices. Me encanta que me hables nervioso, me gustaría que tuvieras más temple. Empece a jugar contigo, y tomó un resultado, te empece a decir. El villano lo he hecho muchas veces, no con todos, y tú ere tan divertido y genial que me encanta la correa que te pusieron, es invisible, tal vez tú no la ves, pero yo la veo”, respondió Alexis.

Aarón Mercury se posicionó con Priscila

El influencer dijo: “Este programa es un proyecto que junta personalidades importantes, y considero que tú te has aislado en tu grupo y no he visto iniciativa para conocer a todos los habitantes”.

“Considero que no lo he estado desaprovechando; yo vengo de concursos de belleza, que seguramente. He tratado de entablar conversación contigo, pero con mucho gusto estoy para ti en el momento que quieras”, respondió Priscila.

Facundo se posicionó con Alexis

“Traigo mi pala, y como todo lo enlodas voy a enterrarte con todas tus palabras... Que las mujeres se estén maquillando para ti es una pérdida de tiempo, más bien crees que deberían estar limpiando mientras tú tomas tu siesta constante, interesante... Tienes buen corazón pero se deforma, pero crees tener la razón pero fallas en el fondo y forma”, le dijo Facundo. “Si del cuarto noche está cayendo el rey, esto se llama jaque mate”.

“Creativo eres. Gracias. Buscaré algo de valor en lo que me dices. No lo comparto, porque si algo estoy haciendo es lavar trastes; la bandera con la que llegas no se me hace correcta”, dijo el actor, quien llamó a Facundo el personaje de “Gollum, en ese personaje que es oscuro y lleno de avaricia; todos tenemos algo bueno que dar. Eres mucho más inteligente como para estar buscando todo el día apagar a la gente”.

El Guana se posicionó detrás de Priscila

“Este juego se empieza a jugar en grupo, estamos buscando jugar cuarto contra cuarto, y desafortunadamente te tocó a ti. Quiero que abandones la casa porque el tratar de ayudar o querer ayudar no es la misma forma que ayuda; falta cooperar un poco con la casa”.

“Entiendo que en estos momentos eres leal a tu habitación; no te preocupes, tomo tus palabras con mucho cariño, porque es lo que te tengo a ti”, le respondió Priscila.

Dalilah se posicionó con Alexis

“Me equivoqué terriblemente en esta nominación; el día anterior de que me cambiaran de cuarto, me mostraste al león dormido con las garras de fuera, quise ver al ser humano. No te nomine cuando debí haberte dado todos mis puntos, por eso quiero que te vayas de esta casa.

“Lo único que tengo para ti es admiración. No dejes que te llenen la cabeza de ruido; tienes todo el brillo; y si vengo de regreso, seguiré sumando a Sor Dalilah como Fray Alexis, porque si algo hemos hecho, es poner orden, los dos”, le respondió.

Aldo De Nigris se posicionó con Priscila

Me sacaste de mi cama y no hemos conectado; sí hemos cotorreado, pero no siento la conexión. Tienes temas que no soy fan y yo hablo de temas que a lo mejor tú no eres fan. Es un tema de conexión”.

Te saqué del cuarto porque no hubo otra opción. He estado abierta a tratar contigo, pero no existe una conexión contigo y no me gusta forzar algo donde no lo hay”

Elaine Haro se posicionó con Alexis Ayala

“Eres con el que menos he convivido, no he podido conectar contigo y han habido actitudes, modos, miradas, comentarios que no me han gustado, me han molestado, siento que están fuera de lugar, desatinados; en lo personal me gustaría que quien se quedara tenga toda la energía para integrarse a las actividades, fiestas, que tengan energía de ser ingeniosos, creativos, crear contenido.

“Buscaré algo de valor en lo que me dices. Me da mucha pena que te sientas así; cuando tuviste una incomodidad te hubieras acercado como la damita que eres, y como el hombre que soy, encontraría la manera de corregirlo. Busco orden, si te das tu chance de brillar sola y buscar tus propias banderas. Cumplí 60 años, siempre me lo doy a mi y medito mucho porque agradezco”, detalló el actor.

Abelito se posicionó con Priscila

“Como caballero quiero ser sincero y somos polos opuestos, aunque tenemos cosas en común, algunas cosas en común semejantes en la infancia... Quiero que te vayas para que, si la vida nos vuelve a juntar, podamos vibrar y seguir cotorreando.. como viste, aquí ya empieza el juego, no me gustaría tener malos entendidos”, dijo Abelito.

“Eres un gran ser humano, me caes increíble. Entiendo que le seas leal a tu habitación. Si me quedo tienes mis brazos abiertos”, dijo Priscila.

Ninel Conde se posicionó con Alexis

“Te admiro como artista, desde hace muchos años, tu carrera intachable; te admiro como gran orador. He tenido dos semanas para compartir contigo, la primer semana tuve una grata sorpresa de un hombre alegre, activo; la segunda semana hubo un cambio drástico, sobre todo después de que se perdieron algunos juegos y tu nominación; vi un hombre con energía baja, irritable, lanzando comentarios al aire un tanto hirientes, comentarios de juicio, que me hicieron sentir incómoda y causaron un ambiente hostil. Tienes una tolerancia baja a la frustración, es mi percepción; y si te quedas me gustaría volver a ver a ese Alexis lleno de experiencia”, le dijo Ninel.

“Buscaré algo de valor en lo que me dices... No reflejes en mí tu debilidad, este es un lugar en el que debes sentirte orgulloso de estar (como nominado) porque eres el enemigo a vencer. Hay que elegir las batallas y esta semana me alejé para saber cómo se movían las aguas. Tengo más vida que muchos de los que están aquí. Soy un león que ruge, y lo único que tendrás de mí es respeto, estás donde estas porque eres inteligente y fuerte como artista, pero débil como ser humano, no te permitas vencerte”, le dijo Alexis.

Pero Ninel agregó: “Aplauso a tu personaje... En la vida real no eres así, discúlpame”.