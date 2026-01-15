Verónica Castro se hospitaliza con la esperanza de aliviar sus dolores con novedoso tratamiento

Verónica Castro lleva dos décadas con dolores en la cadera y la espalda.

Las secuelas por la caída que sufrió luego de haber tenido que montar un elefante para la final de Big Brother no sólo no han aminorado sino que aumentan con el paso de los años.

Ella misma ha explicado que ese momento le cambió la vida y a partir de entonces ha tenido que vivir con dolores constantes y muy fuertes.

Ahora, Pati Chapoy, su amiga y conductora de “Ventaneando”, cuenta que la actriz ha decidido, junto con su médico, hospitalizarse durante dos días para someterse a una novedosa terapia.

En su programa de Youtube, la conductora Angélica Palacios retomó la información y aseguró que el cuidado de La Vero está a cargo de su hijo menor Michel, ya que por ahora está “distanciada” de Cristian Castro, su hijo mayor.

¿Qué es la denervación?

También en el programa, Palacios leyó el comentario de una espectadora que mencionó el novedoso tratamiento que, desde 2018, se ha puesto en práctica para aliviar dolores crónicas en cadera, espaldas y rodillas.

Se trata de la “denervación química de la cadera con fenol”.

Desarrollada por el médico canadiense Philip Peng, esta técnica está documentada en varios protocolos médicos y se define así:

“Es el bloqueo del grupo nervioso pericapsular (PENG) y se recomienda en el tratamiento paliativo no quirúrgico de pacientes mayores frágiles con fractura de cadera”.

Pati Chapoy efectivamente aclaró durante la emisión de “Ventaneando” de este 14 de enero que el procedimiento al que se sometió La Vero “no es ninguna cirugía”.