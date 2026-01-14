"¡Ella ya ganó!”... Andrea Legarreta confirma que está “feliz e ilusionada” con un amor “dulce y lindo”

El amor no se puede ocultar, y la conductora Andrea Legarreta vive un momento de felicidad donde el amor es protagonista. Así lo han evidenciado en el programa Hoy, luego de meses de rumores.

“Es muy bonito porque hemos sido amigos durante muchos años”, dijo Andrea Legarreta a Televisa Espectáculos sobre su nuevo amor. Si bien no pronunció su nombre, el galán involucrado es Luis Carlos Origel, sobrino de Juan José Origel.

“Se lo dije muchas veces, he pensado que es una de las mejores personas que he conocido... Es educado, un caballero, con nobleza, una linda familia”, dijo Legarreta sobre el coach fitness.

“Y de pronto, algo se movió ahí y ya. Pero sí, estoy muy feliz”, dijo sobre cómo su amistad se transformó en un romance.

Sobre iniciar una nueva historia de amor, Andrea Legarreta dijo: “No me animaba hasta que de pronto, no pensaba en eso, y bueno la vida te sorprende. Estoy bien, feliz, y estoy ilusionada”.

Dentro del programa Hoy, esta semana ambos aparecieron juntos y los conductores hicieron alusión a que “ella ya ganó”.

“Es lindo cuando descubres que alguien te ve con ojos bonitos, cuando estas con una persona bondadosa, amorosa, dulce. El amor tiene que ser así, dulce, lindo...”.

“Es bonito (el enamoramiento y romance), sentenció Legarreta, quien en su cuenta de Instagram ha compartido mensajes sobre el amor.