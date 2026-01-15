Bad Bunny se va a casar este 2026 y Mhoni Vidente predice si será con una mujer o si es boda gay

A Bad Bunny le sale la carta del Emperador.

En el tarot de Mhoni Vidente, 2026 será para el cantante un año de muchos cambios en su vida personal.

Profesionalmente, el Conejito Malo parece tener resuelto su futuro luego del éxito que tuvo con su gira mundial que se convirtió en un fenómeno mediático por la cantidad de famosos que acudieron a sus conciertos.

Sin embargo, Mhoni Vidente todavía mira un obstáculo para él en el futuro próximo: el show del medio tiempo del Super Bowl.

“Donald Trump no lo quiere ver ahí”, dice la tarotista mientras lanza sus cartas.

Pero también vislumbra que Bad Bunny tiene una estrategia para superar ese obstáculo.

“Lo que pasa es que el escenario le quedó grande”, dice Vidente en referencia a la magnitud de lo que representa en show de medio tiempo del Súper Tazón.

Por eso, el reguetonero va a buscar el contacto con gente muy famosa. Esto, de acuerdo con lo que vaticina Mhoni en el tarot, ya que también le salió la carta de las estrellas.

“Se va a reunir con gente como Dua Lipa, Harry Stiles, Shakira, gente que le puede ayudar a poisicionarse”.

Y en ese esfuerzo también está una negociación con Donald Trump: “se van a reunir, van a tener una negociación para que todo salga bien en el Super Bowl”.

El futuro personal de Bad Bunny

A partir de entonces (después del Súper Tazón, que se realiza el 8 de febrero), la vida de Bad Bunny florecerá en el aspecto personal.

“Él decide casarse pero no con un hombre, mucha gente piensa que se va a casar con un hombre pero lo que quiere él es ser papá”, predice.

Este futuro, dice la vidente, garantizará que 2026 sea para el reguetonero el mejor de su trayectoria artística pero también de mucha realización personal.