El Cibernético le decía “lagartija parada” a Poncho de Nigris y por eso ahora lo reta a una pelea de box

Poncho de Nigris anda buscando con quién pelearse.

El influencer y exhabitante de La Casa de los Famosos armó el cartel de Ring Royale, proyecto que se suma a la moda de hacer funciones de box con celebridades, famosos, artistas o incluso deportistas de otras disciplinas.

En este cartel ya está confirmado Abelito, quien ganó el tercer lugar en La Casa de los Famosos de 2025 y que peleará contra Moisés Rodriguez, conocido en redes sociales como Bull Terrie.

“No hay que confiarnos, nos estamos preparando para ganar”, ha declarado Abelito sobre la pelea.

También boxeará El Patrón, el luchador que estuvo en La Granja de los Famosos, además de que las funciones se alternarán con cantantes y batallas de freestyle.

Los viejos enfrentamientos de Poncho y el Cibernético

La pelea que todavía no se cierra es la de Poncho de Nigris. El influencer está buscando rival y en algún momento incluso lanzó el reto a Adrián Marcelo.

Ahora, ante la negativa del influencer, decidió voltear al pasado.

“Como mi paisano, no quiso... para aclarar los videos de hace 22 años”, escribió Poncho junto con un cartel en el que se pone cara a cara con el Cibernético.

Poncho de Nigris y el Cibernético tienen una rivalidad que efectivamente comenzó en 2003, cuando aparecieron en los programas de espectáculos retándose a golpes e insultándose.

El más viral de esos videos es un enlace en video que se hizo en “Con todo”, un programa sensacinalista en el que el espectáculo era lo más importante.

En ese enlace, De Nigris dudó de la veracidad de los golpes de Cibernético en sus luchas e insinuó que eran falsos: “Le dan un tubazo en las rodillas y se pone a chillar”, dijo.

El luchador explotó:

¿Qué puede decir esa lagartija, ese cuerpo de perro parado... de perro parado plaza pública?”.

Aunque Poncho intentó revirar, Cibernético insistió en criticar su físico poco impresionante.

Durante más de tres años, ambos protagonizaron enfrentamientos que incluso llegaron a los golpes, pero siempre en un contexto de planeación, según reveló el mismo Cibernético años después.

Ahora Poncho busca revivir esa rivalidad al invitarlo a pelear en el ring; una invitación que el Cibernético ya dijo que aceptará si llegan a un acuerdo.

