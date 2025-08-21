Suscríbete
Famosos

Galilea Montijo: El secreto debajo del vestido que uso en la tercera gala de eliminación

Los diseñadores Iván Gallegos y David Márquez nos cuentan en exclusiva cómo crearon este diseño

August 21, 2025 • 
Alejandro Flores
galielea monitjo diseñadores vestido.jpg

Galilea Montijo permitió que reinventaran un vestido suyo

Instagram

Los fans de Galilea Montijo lo notaron desde el mismo domingo 17 de agosto. Pero para la mayoría de los televidentes pasó desapercibido que el vestido que utilizó´en la Gala de eliminación de ese día ya lo había usado antes.

Como todos los vestidos de las galas dominicales de esta temporada, el de ese domingo 17 fue un diseño de la dupla Iann/Dey: Iván Gallegos y David Márquez, quienes son los fundadores, dueños y diseñadores de esta casa de modas ubicada en Guanajuato.

“Este vestido es un bustier que es propiedad de Gali, estaba en su clóset y nosotros lo reinventamos para que pudiera lucir de otra manera”, revelan los diseñadores en una entrevista exclusiva.

La doble vida del vestido de Gali

Ellos mismos en su cuenta de Instagram han revelado algunos detalles del proceso que significó´darle nueva vida este diseño que Galilea utilizó hace dos años cuando fue la presentadora del Balón de Oro.
“Le otorgamos una segunda vida inspirada en un momento inolvidable: el día en que fue reconocida como un ícono de belleza revolucionaria. 
Transformamos el diseño original para convertirlo en una pieza que celebra su fuerza y evolución”.

El resultado fue inconoclasta y revolucionario y como tal, también provocó que los más conservadores levantaran la ceja para señalar que Galilea y sus diseñadores habían ido demasiado lejos con el peto metálico que lució en la gala.
Lo cierto es que precisamente ese elemento es el que más se conecta con el concepto que David e Iván querían proyectar a través de Montijo.

“Eliminamos las mangas para construir un escote strapless. Las mangas originales fueron reinterpretadas como guantes estructurados de alto impacto, cuya silueta única añade un toque dramático y vanguardista, convirtiéndose en el contrapunto perfecto del peto metálico: una armadura contemporánea que encarna a la mujer poderosa, glamurosa e influyente que es hoy”.

El secreto debajo del peto metálico

En la entrevista exclusiva con editorial Televisa, los diseñadores también resaltan que la reinvención no solamente se trataba de darle un nuevo significado al vestido, sino de sumarle elementos estéticos.

“Lo que pasa es que finalmente es un vestido muy bonito pero queríamos (agregar) esa parte de elevar el diseño, que se pueda trabajar con mas piezas”.

Un ejemplo de este trabajo artesanal es que incluso debajo del peto metálico hubo un trabajo de remodelación del vestido, a pesar de que finalmente esa parte quedó oculta para el televidente.

“Al final se decidió que saliera como tal pero debajo hay un trabajo que no se puede ver”.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
