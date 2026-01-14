Suscríbete
Famosos

Ana de la Reguera revisa el amor con humor, experiencia y libertad

Con el corazón roto como punto de partida, la veracruzana se sincera.

Enero 14, 2026 • 
Nayib Canaán
ana-reguera---.jpg

Ana de la Reguera

Octavio Lazcano

En una noche donde las luces del cine en Polanco parecían más intensas de lo habitual, Ana de la Reguera caminó por la alfombra roja con la serenidad de quien sabe que está viviendo un momento crucial. No solo presentaba Un hombre por semana, película que protagoniza y dirige, también llegaba envuelta en la conversación pública que detonó tras viralizarse una entrevista en la que habló con honestidad sobre una relación que sostuvo con una mujer.

El murmullo del público, mezcla de sorpresa y curiosidad, la acompañó mientras se detenía a conversar con TVyNovelas, consciente de que, una vez más, su vida personal dialogaba con su obra.

“Una vez por consejo de mi hermana experimenté andar con una mujer y me encantó, pero me di cuenta que me gustaban demasiado los hombres, que no era lesbiana desafortunadamente, lo hubiera querido”, aclaró la actriz al ser cuestionada por nuestro medio.

Te puede interesar:
isaac fantasmita diario de daniela.jpg
Famosos
De niño estrella en Televisa a eminencia de la medicina
Enero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
Supuesto hijo de Julio Iglesias enfrenta dificultades legales
Famosos
Dos mujeres denuncian por acoso y violencia sexual a Julio Iglesias: “Me usaba casi todas las noches”
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paolo-Botti.jpg
Famosos
¿Dónde está Paolo Botti, exparticipante de ‘La Academia’, y por qué se volvió tendencia?
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
paulina-rubio-1-1200x675.jpg
Famosos
Mansión de Paulina Rubio en Miami se vende en cifra espectacular; ella se mudó con sus hijos a modesta casa
Enero 12, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Ese eco acompañó el estreno de Un hombre por semana, una historia que gira en torno a Mónica, una mujer que, entre amigas y citas, intenta redefinir su manera de amar. La cinta se presentó como una comedia romántica con tintes contemporáneos, pero también como un proyecto profundamente personal para Ana.

La noche de la premiere reunió a buena parte del elenco y del equipo creativo, quienes desfilaron ante las cámaras en un ambiente de celebración.

Para Ana, Un hombre por semana significó un doble reto. Estar frente a la cámara y, al mismo tiempo, tomar decisiones detrás de ella implicó un compromiso distinto, más profundo. Así lo expresó al hablar de su experiencia en el set: “Fue mucha responsabilidad, sin embargo, le impregné mi experiencia y mi visión a la película. Estoy sumamente emocionada que el público acuda a verla a partir del 8 de enero en cine y la audiencia la disfrute mucho”.

EL AMOR DESPUÉS DE LAS HERIDAS

No es casual que Ana se sienta reflejada en Mónica. La actriz ha reconocido que el personaje dialoga con su propia historia emocional, con esa insistencia en creer en el amor aun después de las heridas.

“Me siento muy identificada con Mónica, aunque ella es muy estructurada, es más ingenua, pero yo tengo mucho de eso, además de reinventarme continuamente y seguir creyendo en el amor, aun cuando me han roto el corazón... Yo he vivido mucho de lo que se muestra de ella”.

Ese hilo entre vida y ficción es, quizá, lo que explica por qué sus declaraciones personales generan tanto interés. La confesión sobre su relación con una mujer no apareció como una revelación escandalosa, sino como una anécdota más en un relato de autoconocimiento.

Sin embargo, la sorpresa del público evidenció que, incluso en tiempos de discursos abiertos, ciertas verdades siguen sacudiendo imaginarios. Ana lo asumió con calma, sin retractarse ni dramatizar, fiel a una narrativa que apuesta por la honestidad.

Ana De La Reguera
Nayib Canaán
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Adrián-Cue.jpg
Famosos
Exconductor de ‘Enamorándonos’ habla por primera vez de la cirugía que le DESFIGURÓ el rostro
Enero 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Reto-4-elementos.jpg
Famosos
Exparticipante de ‘Reto 4 Elementos’ a punto de morir por un tumor: “Si quedaba en la plancha, estaba lista”
Enero 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Verónica-Castro.jpg
Famosos
Verónica Castro otra VÍCTIMA de Julio Iglesias: “Cómo no me dejas que lo haga en el camerino, lo hago aquí”
Enero 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
julio-iglesias-susana-gimenez.jpg
Famosos
Julio Iglesias fue acusado por exempleadas y ahora resurgen videos de cuando ‘robaba besos’ en TV
Enero 13, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Hijo-guitarrista.jpg
Viral
Hijo de famoso guitarrista muere por consumo de FENTANILO; no pudo superar el suicidio de su madre
El deceso ocurrió en noviembre pasado, sin embargo, hasta ahora se desconocían las circunstancias.
Enero 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Shanik-Berman.jpg
Famosos
Shanik Berman se hospeda en la habitación desde donde se SUICIDÓ Liam Payne: “Cayó desde este balcón”
La comunicadora asegura que por casualidad le tocó la misma habitación desde donde se lanzó el músico británico.
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
adame-magaly-.jpg
Famosos
Alfredo Adame está en problemas: Giran orden para que cumpla 30 horas ARRESTADO
Se complica su caso contra Magaly Chávez.
Enero 13, 2026
 · 
TVyNovelas
Chavana-hija.jpg
Famosos
Ernesto Chavana se opone rotundamente a cirugía estética de su hija de 22 años: “Me siento frustrado”
El conductor de televisión publicó un video en sus redes sociales para comunicar su molestia ante la decisión de su hija.
Enero 13, 2026
 · 
Ericka Rodríguez