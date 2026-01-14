Exconductor de ‘Enamorándonos’ habla por primera vez de la cirugía que le DESFIGURÓ el rostro

“Decían que yo era el hijo de Alfredo Palacios”.

El famoso conductor que logró gran exposición mediática al ser parte del programa ‘Enamorándonos’, Adrián Cue, tuvo que alejarse de la pantalla luego de someterse a una cirugía que le desfiguró el rostro y de la que habla por primera vez.

El también cantante, recordado por su belleza y carisma, relató cómo enfrentó las consecuencias de una cirugía mal realizada y que lo llevaron a recibir críticas y morbo del público.

Cue, quien también fue integrante del grupo ‘Mercurio’ ofreció una charla al canal de YouTube ‘Zona Mediática Plus’ donde narró el proceso que transformo por completo su apariencia y, de paso, su destino profesional.

Adrián se sincero y habló de la intervención estética que, lejos de mejorar su imagen, terminó convirtiéndose en una pesadilla. La rinoplastia salió mal y tuvo que volver al quirófano para intentar corregirla, pero salió peor.

“Me operan de lo debido y ‘me arreglan la nariz’ y me destrozan la cara. Cuando te digo que me destrozan la cara… decían que yo era el hijo de Alfredo Palacios”, expresó Cue.

Al verse al espejo, Adrián sufrió un impacto fortísimo, pues la transformación de su rostro era más que evidente, por lo que su estabilidad emocional se vio afectada y su vida laboral también.

“Estaba haciendo una novela que se llamaba ‘Machos’. Me sacan de la novela, matan a mi personaje, porque, literalmente, me veía un poco desfigurado”, dijo.

Adrián relata que desde ese momento las oportunidades de trabajo comenzaron a ser menos y las críticas en redes sociales no se hicieron esperar, pues aunque muchos usuarios aseguraban que aún se veía atractivo, otros fueron crueles con sus comentarios. Por fortuna, el también modelo pudo encontrar estabilidad y aceptación ante su imagen actual.

¿Quién es Adrián Cue?

Es actor, conductor y modelo, y tiene 44 años. Ganó fama y popularidad al ser integrante del grupo de pop noventero ‘Mercurio’, mismo al que se integró en 1999 y permaneció hasta 2003.

Fue parte de los álbumes ‘El Fenómeno’ y ‘Evolución’.

En la televisión, Cue se sumó en 2019 a la conducción del programa ‘Enamorándonos’, donde compartió la pantalla con Carmen Muñoz. Un año después apareció en la serie ‘Súbete a mi moto’.

En ese mismo año abandonó el programa que lo hizo famoso, justo cuando los problemas derivados de su cirugía estética ya habían comenzado a afectar seriamente. Ahora, alejado de los foros de televisión, se encuentra enfocado en su faceta musical y en reconstruir su vida profesional.

