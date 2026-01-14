Suscríbete
Desayunaba en una cafetería cuando un vidrio cayó y le partió la cabeza… el video es IMPACTANTE

El hombre de unos 50 años no imaginó que un tranquilo almuerzo casi acabaría con su vida.

Enero 14, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Un cliente de una cafetería estuvo a punto de perder la vida cuando le cayó un vidrio desde las alturas.

Un hombre de unos 50 años se encontraba sentado en la mesa al aire libre de una cafetería cuando sufrió un terrible accidente que casi le quita la vida. El individuo que arribó al restaurante tranquilamente para desayunar no imaginó que la vida estaba por cambiarle.

Y es que un vidrio de gran tamaño se desprendió desde un edificio aterrizando precisamente en la cabeza del comensal.

El momento quedó grabado en video y se hizo viral rápidamente en las redes sociales.

Los hechos ocurrieron en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, Argentina, cuando el sujeto, de aproximadamente 50 años, acababa de tomar la mesa del local para desayunar. Según reportes locales, un cristal que medía un metro por un metro, se desprendió de forma repentina, sin que el hombre tuviera tiempo de reaccionar.

En las imágenes que corren por redes sociales, se observa la magnitud del golpe, pues al caer el vidrio derriba la mesa y deja al cliente del lugar inconsciente. Tiempo después, el hombre puede volver a moverse aún sentado en la misma silla, aunque visiblemente aturdido.

La impactante escena generó gran asombro entre usuarios de redes, quienes expresaron su preocupación por la seguridad de los espacios al aire libre, particularmente en sitios donde los comercios colocan mesas sobre las banquetas.

Cabe señalar que testigos se acercaron y llamaron de inmediato a los servicios de emergencia, quienes acudieron al lugar y pudieron confirmar que se encontraba fuera de peligro. A pesar de notar que estaba bien, la víctima fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica.

Reportes de la prensa local afirman que el hombre sufrió traumatismo craneoencefálIcolico, ademas de heridas cortantes en la cabeza y el brazo izquierdo, y se le cortaron tres tendones.

El cuerpo de bomberos explico que el vidrio se desprendió de un departamento desocupado ubicado sobre la cafetería. Durante la inspección, los rescatistas retiraron otra placa de vidrio del inmueble para evitar nuevos accidentes.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el propietario del departamento se comunicó con la víctima ni si se iniciaron acciones legales derivadas del incidente.

