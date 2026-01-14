Suscríbete
Famosos

Valentino Lanús reaparece y es tajante con su REGRESO a la T.V.: “No es un mundo que me resulte atractivo”

El actor dejó los foros de televisión y se enfocó en su vida en equilibrio espiritual y su paternidad.

Enero 14, 2026 
Ericka Rodríguez
Valentino-Lanús.jpg

Valentino Lanús dejó claro que no desea volver a las telenovelas.

YouTube

“Sólo en ocasiones necesarias regreso, pero tengo una vida muy tranquila y feliz, dedicada a ser papá”.

En el año 2000, Valentino Lanús era uno de los galanes más cotizados de las telenovelas. Junto a Jacqueline Bracamontes se presumían como la pareja del momento, sin embargo, todo cambió abruptamente y el actor se alejó por completo del medio del espectáculo.

Atrás quedó su carrera, su trayectoria y sus compañeros de la televisión, Valentino se fue sin dejar aparente rastro.

Sorpresivamente en 2024 aceptó realizar una colaboración en la telenovela ‘Tu vida es mi vida’, donde compartió créditos con Susana González, sin embargo todo indica que no le gustó volver.

En una reciente entrevista con ‘De Primera Mano’, el actor dijo que su regreso temporal no significó su retorno definitivo, sino una experiencia que vivió con plenitud antes de confirmar que sus prioridades están en otro lugar.

“Así es como vivo ahora. Mi vida es diferente”, expresó. Además, el actor de 50 años, dejó en claro el equilibrio entre su filosofía personal y su rutina actual al afirmar: “Así vivo, así es mi forma de vida”.

Lanús también puso en contexto su relación intermitente con la televisión y explicó que la paternidad y el tiempo con su familia son el eje que guía sus decisiones, sobre todo encima de regresar a los reflectores.

“Desde hace mucho tiempo, ya saben que me retiré hace bastante, y sólo en ocasiones necesarias regreso, pero tengo una vida muy tranquila y feliz, dedicada a ser papá”, compartió.

Al ser cuestionado sobre si el no es rotundo para volver a las pantallas, expresó: “No es un no rotundo, porque sólo Dios sabe el camino en el que nos va a poner, pero de entrada estoy en una historia completamente distinta”.

El actor fue especialmente claro al detallar por qué, por ahora, el medio televisivo dejó de resultarle atractivo.

“No me gustan las historias, no me gusta el medio ni la forma en la que se maneja; no es un mundo que me resulte atractivo”, señaló. “Hay que ingeniárselas y buscar siempre los mecanismos para generar ingresos. Sí, la vida de la farándula es cómoda y tiene beneficios, pero también tiene precios muy altos, y la verdad es que yo vivo muy feliz y contento”, expresó Lanús.

¿Por qué se alejó de la televisión?

Valentino ha compartido que la razón por la que abandonó su carrera fue debido a un proceso personal que transformó por completos sus prioridades. Asegura que buscaba encontrar el equilibrio bienestar y sentido más allá del éxito profesional.

Tras años de protagonizar melodramas de alto rating como ‘Primer amor… a mil por hora’, ‘El juego de la vida’ y ‘as tontas no van al cielo’, Lanús comenzó a cuestionarse el ritmo acelerado de trabajo y la presión constante que implicaba la fama.

A partir de ese momento, el actor decidió retirarse temporalmente de la actuación y emprender un camino de introspección: vivió durante 6 años en la selva de la Riviera Maya, donde tuvo contacto 100% con la naturaleza y se involucró en diversas prácticas espirituales, alejándose por completo del medio artístico.
“En la naturaleza precisamente ahí empecé a dedicarme al yoga de forma profunda y pasaron cosas maravillosas en estas prácticas, diseñé otras prácticas muy interesantes, así es que tengo mucho de qué platicarles, muchas cosas muy buenas”, dijo en una entrevista.
Desafortunadamente, mientras vivía en la naturaleza
le detectaron cáncer, proceso que vivió en privado y que lo llevó a replantearse su relación con su cuerpo.

“En la selva y en mis prácticas detecté ese tumor. Tenía sentido porque llevamos una vida desordenada, desfasada, confusa; hay muchas tendencias de nutrición que no van. Después de que lo identifiqué tuve una verificación médica, pero yo estaba tan entretenido en la experiencia de la selva y de mi expansión, que fue algo completamente secundario”, compartió.

Otro factor clave en su decisión fue la paternidad. Con la llegada de su hija María Magdalena, Lanús reafirmó que su prioridad ya no estaba en los foros de grabación ni en los proyectos de larga duración que lo mantenían meses lejos de casa.
Actualmente, Valentino imparte cursos sobre meditaciones y yoga, y sigue viviendo en la selva.

Valentino Lanús
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
