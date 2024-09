¡Fuerte! Enrique Guzmán estalló contra Mayela Laguna y Apolo en una entrevista: ‘Ya no existen’

Hace unos días, la dinastía Pinal acaparó las principales tendencias de búsqueda luego de que Mayela Laguna publicara a través de sus redes sociales un comunicado en el que confirmó que los análisis de ADN aplicados a Apolo y Luis Enrique Guzmán salieron negativos.

La noticia acabó por darle certidumbre a Luis Enrique sobre su paternidad, pero esto no significó el fin de la polémica desatada en torno a este tema ya que el famoso registró al niño con su apellido, por lo que al menos legalmente Apolo aún es su hijo , ¿pero cuál fue la opinión de Enrique Guzmán?

¿CÓMO REACCIONÓ ENRIQUE GUZMÁN A LA NOTICIA DE QUE APOLO NO ES SU NIETO?

Fue el canal de YouTube Kadri Paparazzi quien obtuvo las primeras declaraciones de Enrique Guzmán luego de que el cantante fuera abordado a las afueras de su domicilio para preguntarle sus impresiones sobre Apolo y Mayela Laguna.

“Para mí no existe, no existe el niño, no existe nadie”

Enrique Guzmán se puso furioso y, aunque dejó en claro que ya no quería hablar del tema, la insistencia de los youtubers lo hizo estallar y fue entonces que lanzó un contundente comentario sobre Mayela Laguna y Apolo que dejó a todos con la boca abierta.

