La fuerte reacción de Alejandra Guzmán cuando supo que Apolo no es hijo de Luis Enrique Guzmán, ¿qué dijo?

Alejandra Guzmán se sinceró acerca del escándalo más reciente que sacudió hasta los cimientos a la familia Pinal: este miércoles, Mayela Laguna confirmó públicamente que Apolo no es hijo de Luis Enrique Guzmán

Este miércoles, el mundo de la farándula recibió una auténtica bomba cuando, a través de su cuenta de Instagram, Mayela Laguna confirmó que los análisis de ADN realizados para comprobar la paternidad de Luis Enrique Guzmán salieron negativos, por lo que pidió respeto ante esta situación tan delicada para el bienestar de Apolo, de apenas cinco años.

En medio de este contexto, los entusiastas del tema que siguieron cada uno de sus pormenores a lo largo de los meses se mostraron ansiosos por conocer la opinión de la familia Pinal sobre esta noticia; por eso, cuando Alejandra Guzmán habló del espinoso asunto, sus declaraciones se viralizaron al instante.

¿QUÉ DIJO ALEJANDRA GUZMÁN SOBRE EL ASUNTO DE APOLO, LO ACEPTARÁ COMO SOBRINO?

En un encuentro con medios de comunicación, Alejandra Guzmán tuvo tiempo para soltar una dura reflexión acerca del engaño que su familia sufrió durante varios años, cuando creyeron que Apolo era hijo biológico de Luis Enrique Guzmán .

“La personita que es Apolo para nosotros siempre va a ser bienvenido, él es un angelito”

La rockera fue sincera y aceptó que, aunque Apolo no tiene la sangre de los Pinal, es un ser inocente, por lo que la familia siempre estará dispuesta a recibirlo con mucho cariño ya que él no tiene la culpa de nada; aunque eso sí, fue enfática al asegurar que no permitirán que Mayela los envuelva de nuevo en sus polémicas.

Alejandra Guzmán reacciona al resultado de la prueba de ADN pic.twitter.com/Wehiar02t0 — La Comadrita (@lacomadritaof_) September 18, 2024

“La personita que es Apolo para nosotros siempre va a ser bienvenido, él es un angelito, pero siempre le vamos a decir la verdad”, aseguró Alejandra Guzmán, quien concluyó su participación con una frase contundente: “Siempre vamos a estar aquí para él, pero no para ser utilizados”.