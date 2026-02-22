Suscríbete
Famosos

Florinda Meza ya vio su documental y hay cosas que NO le gustaron

La actriz y productora asegura que ella solamente dio las entrevistas pero no produjo ni dirigió el documental

Febrero 21, 2026 • 
Alejandro Flores
florinda meza documental.jpg

Florinda Meza escribió su opinión del documental

Instagram

El documental “Atrévete a vivir” está terminado.

Y Florinda Meza ya lo vio completo... y hay algunas que no la convencieron del todo.
El proyecto dirigido por Javi Domz tardó poco más de dos años de producción, aunque su planeación comenzó desde hace una década, según ha explicado la propia Florinda Meza.

“Finalmente, igual que ustedes, pude ver el documental que Javier Doñates (Javi Domz) hizo sobre mí”, escribió Florinda.

Aunque algunos han interpretado este documental como una respuesta a la bioserie “Sin querer queriendo”, la actriz y productora ha argumentado que su intención en realidad fue contar una historia de inspiración.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

tiby medina.jpg
Famosos
Pareja de "¿Apostarías por mí?” abandona el reality por una “situación extrema”
La cuarta eliminación se canceló ante la noticia
Febrero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
adrian di monte infiel.jpg
Famosos
Adrián Di Monte confiesa su modus operandi para ser infiel ¡enfrente de su esposa!
El actor, que fue acusado por su anterior pareja Sandra Itzel de haberla engañado, hizo fuertes declaraciones
Febrero 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
mario bezares.jpg
Famosos
“Mafioso, traidor y payaso”, Mario Bezares y Raúl el Pelón sacan su lado agresivo en ¿Apostarías por mí?”
Raúl el Pelón llamó “borreguitos” a las parejas que juegan para el equipo de Mayito
Enero 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
lupillo irvera taina.jpg
Famosos
¿Quién es Taina Pimentel y por qué se enamoró de Lupillo Rivera?
La pareja entrará como infiltrada al reality show "¿Apostarías por mí?”
Febrero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
carlos ponce karina banda.jpg
Famosos
La dura lucha por ser padres de Carlos Ponce y Karina Banda, la pareja invitada de "¿Apostarías por mí?”
La pareja está por cumplir cuatro años de feliz matrimonio
Febrero 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
segundoeliminado apostarias ´pr mi.jpg
Famosos
Mario Bezares estalla de júbilo porque eliminan a su “enemigo” en "¿Apostarías por mí?"; Brenda hasta se cayó
La segunda pareja eliminada estuvo a punto de salvarse pero la producción revisó un video y los sancionó
Febrero 01, 2026
 · 
Alejandro Flores

Lo bueno y lo malo de “Atrévete a vivir”

Al hacer una valoración de lo que le gustó y lo que no le gustó del producto final, Meza señaló:

"¿Lo malo? No es culpa de ellos que yo tenga una vida tan larga , con miles de historias para contar, que no caben en una hora y 20 minutos. Como todo trabajo, siempre se puede mejorar”.

El proyecto de Domz tiene el formato de documenta biográfico pero ante la falta de acceso a un archivo gráfico, recurrió a la inteligencia artificial para recrear situaciones y para hacer una representación de cómo habría lucido Florinda de joven.
NO TE PIERDAS: Publican video del último cumpleaños de Daniel Bisogno: estos fueron sus invitados
La actriz, en su texto crítico del documental, señala que lo que importa en este caso es la intención.

“Lo que vale oro es la actitud, así nació este proyecto hace 5 años, como un material para motivar a jóvenes a luchar por alcanzar sus metas”.

Javi Domz tuvo varios problemas para concretar la producción del documental, el cual estaba planificado para estrenarse el año pasado.
Finalmente logró terminarlaa través de entrevistas remotas con personalidades como Juan Antonio Edwards y Janett Arceo.
Dice Florinda:

“Gracias a todos los que hablaron de las cosas maravillosas que compartimos. Fue una gran sorpresa y mi alma se sintió abrazada por esos testimonios de gratitud y amistad verdadera”.

Al hablar de las cosas positivas del proyecto, Florinda Meza no se refirió a ningún aspecto creativo sino al entusiasmo para llevarlo a cabo.

“Lo bueno de este documental es justo lo que dice el nombre: ¡Atrévete a vivir!... Porque sus creadores se atrevieron a hacerlo luchando contra mil obstáculos. Decidieron soñar y hacer realidad su sueño y ¡los felicito!”.

Florinda Meza compartió los tres links de las plataformas en las que se puede ver el documental pero todos están dañados y redirigen a las páginas de inicio.

Javi Domz explicó en un post de su perfil, cómo y dónde encontrar el documental dentro del catálogo.

Florinda Meza
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
angelica vale rio roma juego de voces.jpg
Famosos
Fans adivinan quiénes son los primeros hermanos que estarán en “Juego de Voces”
Febrero 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
majo aguilar.jpg
Famosos
Novio de Majo Aguilar se deja ver por primera vez: así fue su encuentro en Miami
Febrero 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
abeliot premio lo nuestro alofoke (1).jpg
Famosos
Alofoke carga y apachurra a Abelito como si fuera un bebé y él responde
Febrero 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
casa de los famosos.jpg
Famosos
“¿Cómo te llamas?” En La Casa de los Famosos Telemundo nominan sin saber sus nombres y parecía sketch cómico
Febrero 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
daniel bisogno cumpleaños.jpg
Famosos
Publican video del último cumpleaños de Daniel Bisogno: estos fueron sus invitados
Su hermano Alex lo compartió en redes sociales para conmemorar el primer aniversario luctuoso del conductor de “Ventaneando”
Febrero 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
maussan-trump.png
Viral
Donald Trump liberará archivos sobre OVNIs y Jaime Maussan celebra: “No estamos solos, es oficial”
El investigador dice que el siguiente paso es comunicarnos con ellos.
Febrero 20, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Esteban-Macías.jpg
Famosos
Esteban Macías reprocha que a jóvenes y guapos se les PERDONA todo; muestra cómo visten y no reciben críticas
El presentador publicó imágenes donde Jacob Elordi, Harry Styles y ‘Bad Bunny’ visten con “ropa de mujer” sin que se les juzgue como a él.
Febrero 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pedro-Pascal-Rafa-Olarra.jpg
Hollywood
Pedro Pascal entre rumores de ROMANCE con el diseñador Rafa Olarra
El actor chileno fue fotografiado con una actitud romántica junto al argentino Olarra.
Febrero 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez