Florinda Meza ya vio su documental y hay cosas que NO le gustaron

El documental “Atrévete a vivir” está terminado.

Y Florinda Meza ya lo vio completo... y hay algunas que no la convencieron del todo.

El proyecto dirigido por Javi Domz tardó poco más de dos años de producción, aunque su planeación comenzó desde hace una década, según ha explicado la propia Florinda Meza.

“Finalmente, igual que ustedes, pude ver el documental que Javier Doñates (Javi Domz) hizo sobre mí”, escribió Florinda.

Aunque algunos han interpretado este documental como una respuesta a la bioserie “Sin querer queriendo”, la actriz y productora ha argumentado que su intención en realidad fue contar una historia de inspiración.

Lo bueno y lo malo de “Atrévete a vivir”

Al hacer una valoración de lo que le gustó y lo que no le gustó del producto final, Meza señaló:

"¿Lo malo? No es culpa de ellos que yo tenga una vida tan larga , con miles de historias para contar, que no caben en una hora y 20 minutos. Como todo trabajo, siempre se puede mejorar”.

El proyecto de Domz tiene el formato de documenta biográfico pero ante la falta de acceso a un archivo gráfico, recurrió a la inteligencia artificial para recrear situaciones y para hacer una representación de cómo habría lucido Florinda de joven.

NO TE PIERDAS: Publican video del último cumpleaños de Daniel Bisogno: estos fueron sus invitados

La actriz, en su texto crítico del documental, señala que lo que importa en este caso es la intención.

“Lo que vale oro es la actitud, así nació este proyecto hace 5 años, como un material para motivar a jóvenes a luchar por alcanzar sus metas”.

Javi Domz tuvo varios problemas para concretar la producción del documental, el cual estaba planificado para estrenarse el año pasado.

Finalmente logró terminarlaa través de entrevistas remotas con personalidades como Juan Antonio Edwards y Janett Arceo.

Dice Florinda:

“Gracias a todos los que hablaron de las cosas maravillosas que compartimos. Fue una gran sorpresa y mi alma se sintió abrazada por esos testimonios de gratitud y amistad verdadera”.

Al hablar de las cosas positivas del proyecto, Florinda Meza no se refirió a ningún aspecto creativo sino al entusiasmo para llevarlo a cabo.

“Lo bueno de este documental es justo lo que dice el nombre: ¡Atrévete a vivir!... Porque sus creadores se atrevieron a hacerlo luchando contra mil obstáculos. Decidieron soñar y hacer realidad su sueño y ¡los felicito!”.

Florinda Meza compartió los tres links de las plataformas en las que se puede ver el documental pero todos están dañados y redirigen a las páginas de inicio.

Javi Domz explicó en un post de su perfil, cómo y dónde encontrar el documental dentro del catálogo.