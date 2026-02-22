Suscríbete
René Strickler se siente manipulado en "¿Apostarías por mi?": “no se vale lo que hicieron con mi hijo”

El actor se vio afectado y Rubí, su pareja, intentó reanimarlo

Febrero 21, 2026 • 
Alejandro Flores
rené strcikler.jpg

René Strickler es uno de los favoritos

Youtube

Las dinámicas de "¿Apostarías por mí?” son cada vez más complejas.

Y eso significa que ponen a prueba no solamente las capacidades físicas e intelectuales de los participantes, también su carácter.
Esta semana, por ejemplo, algunos de ellos debieron enfrentar su miedo a las alturas pues la prueba semanal implicó subir a una plataforma ubicada en lo alto de una grúa para ejecutar algunas instrucciones de su pareja.
Pero sin duda el reto más difícil lo enfrentaron René Strickler y Rubí, quienes vivieron esta semana en la bodega, un lugar chiquito e inhóspito. Luego de estar ahí durante cinco días, se enfrentaron a una tentación: poder hacer una videollamada con su hijo.

¿Por qué está enojado René Strcikler en "¿Apostarías por mí?”

René y Rubí llevan, como todos los participantes, seis semanas encerrados en la villa, sin ver ni hablar con sus seres queridos.
Al enfrentarse a la tentación de platicar con su hijo, René y Rubí decidieron, sin embargo, rechazar la oferta, ya que a cambio tenían que renunciar a su voto de nominación.

“No sé si pueda reventar dentro de cinco horas o tres, no sé qué va a pasar”, dijo Strickler este sábado al hablar de lo afectado que quedó por la tentación.

El actor y Rubí tienen una relación de más de una década y tuvieron su hijo Ian en 2017, de modo que actualmente es un niño de 9 años apenas.

“No me gusta lo que pasó ayer. Que yo esté mal es algo que no se va a ir. No me gusta ese tipo de manipulación sea verdad o sea mentira”, le dijo a Rubí durante una plática en el jardín de la villa.

A pesar de que Rubí intentó convencerlo de que esa decisión es solamente parte del juego y que lo importante es mantenerse firme en sus ideales y valores para que eso repercuta fuera de la villa, Strickler mantuvo su postura de mantenerse enojado por lo que considera “una manipulación”.

¿Apostarías por mí? René Strickler
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
