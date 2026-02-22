René Strickler se siente manipulado en "¿Apostarías por mi?": “no se vale lo que hicieron con mi hijo”

Las dinámicas de "¿Apostarías por mí?” son cada vez más complejas.

Y eso significa que ponen a prueba no solamente las capacidades físicas e intelectuales de los participantes, también su carácter.

Esta semana, por ejemplo, algunos de ellos debieron enfrentar su miedo a las alturas pues la prueba semanal implicó subir a una plataforma ubicada en lo alto de una grúa para ejecutar algunas instrucciones de su pareja.

Pero sin duda el reto más difícil lo enfrentaron René Strickler y Rubí, quienes vivieron esta semana en la bodega, un lugar chiquito e inhóspito. Luego de estar ahí durante cinco días, se enfrentaron a una tentación: poder hacer una videollamada con su hijo.

¿Por qué está enojado René Strcikler en "¿Apostarías por mí?”

René y Rubí llevan, como todos los participantes, seis semanas encerrados en la villa, sin ver ni hablar con sus seres queridos.

Al enfrentarse a la tentación de platicar con su hijo, René y Rubí decidieron, sin embargo, rechazar la oferta, ya que a cambio tenían que renunciar a su voto de nominación.

“No sé si pueda reventar dentro de cinco horas o tres, no sé qué va a pasar”, dijo Strickler este sábado al hablar de lo afectado que quedó por la tentación.

El actor y Rubí tienen una relación de más de una década y tuvieron su hijo Ian en 2017, de modo que actualmente es un niño de 9 años apenas.

“No me gusta lo que pasó ayer. Que yo esté mal es algo que no se va a ir. No me gusta ese tipo de manipulación sea verdad o sea mentira”, le dijo a Rubí durante una plática en el jardín de la villa.

A pesar de que Rubí intentó convencerlo de que esa decisión es solamente parte del juego y que lo importante es mantenerse firme en sus ideales y valores para que eso repercuta fuera de la villa, Strickler mantuvo su postura de mantenerse enojado por lo que considera “una manipulación”.