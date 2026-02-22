Amigos y periodistas reaccionan a la muerte del hermano de Mara Patricia Castañeda

“Hoy nos despedimos de ti, hermano querido”, escribió Mara Patricia Castañeda en un mensaje de Instagram en el que informó la muerte del periodista Juan Francisco Castañeda Millán.

Castañeda Millán trabajó muy de cerca con Jacobo Zabludowski durante los primeros tres lustros del siglo XXI, ya que fue su coordinador de producción en el programa “De 1 a 3", en radio.

Colegas periodistas de radio lamentaron la muerte de Juan Francisco, pero las condolencias también se extendieron al mundo del espectáculo debido al prestigio de Mara Patricia como periodista de este rubro.

Actrices como Eugenia Cauduro, Iliana Fox y Graciela Mauri escribieron mensajes de aliento para Mara por la muerte de su hermano.

“Gracias por tanto amor por tu guía por estar siempre a nuestro lado. Te vamos a extrañar todos los días de nuestras vidas”, publicó Mara Patricia en el mensaje de despedida para su hermano.

Mensajes de apoyo para Mara Patricia

Periodistas como Jorge Cariño, Moisés Cassab y La Chicuela incluso hicieron publicaciones en sus cuentas de redes sociales, las cuales fueron replicadas por Mara Patricia en su historias de Instagram.

La periodista terminó su mensaje de despedido con una frase de amor profundo:

“Tu recuerdo vivirá eternamente en nuestros corazones”.

Mara Patricia republicó algunos mensajes de sus amigos Instagram

Descanse en paz Juan Francisco Castañeda.