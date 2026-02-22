Suscríbete
Famosos

Amigos y periodistas reaccionan a la muerte del hermano de Mara Patricia Castañeda

Juan Francisco Castañeda tuvo una larga y destacada trayerctoria como periodista de radio y televisión

Febrero 21, 2026 • 
Alejandro Flores
mara patricia castaañeda hermano muere.jpg

Juan Francisco Castañeda trabajó en noticiarios de radio y televisión

Instagram

“Hoy nos despedimos de ti, hermano querido”, escribió Mara Patricia Castañeda en un mensaje de Instagram en el que informó la muerte del periodista Juan Francisco Castañeda Millán.

Castañeda Millán trabajó muy de cerca con Jacobo Zabludowski durante los primeros tres lustros del siglo XXI, ya que fue su coordinador de producción en el programa “De 1 a 3", en radio.
Colegas periodistas de radio lamentaron la muerte de Juan Francisco, pero las condolencias también se extendieron al mundo del espectáculo debido al prestigio de Mara Patricia como periodista de este rubro.
TE RECOMENDAMOS LEER: Al interior de la nueva casa de Maribel Guardia, a donde se mudó tras la muerte de Julián Figueroa
Actrices como Eugenia Cauduro, Iliana Fox y Graciela Mauri escribieron mensajes de aliento para Mara por la muerte de su hermano.

“Gracias por tanto amor por tu guía por estar siempre a nuestro lado. Te vamos a extrañar todos los días de nuestras vidas”, publicó Mara Patricia en el mensaje de despedida para su hermano.

Mensajes de apoyo para Mara Patricia

Periodistas como Jorge Cariño, Moisés Cassab y La Chicuela incluso hicieron publicaciones en sus cuentas de redes sociales, las cuales fueron replicadas por Mara Patricia en su historias de Instagram.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

tiby medina.jpg
Famosos
Pareja de "¿Apostarías por mí?” abandona el reality por una “situación extrema”
La cuarta eliminación se canceló ante la noticia
Febrero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
adrian di monte infiel.jpg
Famosos
Adrián Di Monte confiesa su modus operandi para ser infiel ¡enfrente de su esposa!
El actor, que fue acusado por su anterior pareja Sandra Itzel de haberla engañado, hizo fuertes declaraciones
Febrero 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
mario bezares.jpg
Famosos
“Mafioso, traidor y payaso”, Mario Bezares y Raúl el Pelón sacan su lado agresivo en ¿Apostarías por mí?”
Raúl el Pelón llamó “borreguitos” a las parejas que juegan para el equipo de Mayito
Enero 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
lupillo irvera taina.jpg
Famosos
¿Quién es Taina Pimentel y por qué se enamoró de Lupillo Rivera?
La pareja entrará como infiltrada al reality show "¿Apostarías por mí?”
Febrero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
carlos ponce karina banda.jpg
Famosos
La dura lucha por ser padres de Carlos Ponce y Karina Banda, la pareja invitada de "¿Apostarías por mí?”
La pareja está por cumplir cuatro años de feliz matrimonio
Febrero 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
segundoeliminado apostarias ´pr mi.jpg
Famosos
Mario Bezares estalla de júbilo porque eliminan a su “enemigo” en "¿Apostarías por mí?"; Brenda hasta se cayó
La segunda pareja eliminada estuvo a punto de salvarse pero la producción revisó un video y los sancionó
Febrero 01, 2026
 · 
Alejandro Flores

La periodista terminó su mensaje de despedido con una frase de amor profundo:

“Tu recuerdo vivirá eternamente en nuestros corazones”.

mara patricia castaañeda hermano muere (1).jpg

Mara Patricia republicó algunos mensajes de sus amigos

Instagram

Descanse en paz Juan Francisco Castañeda.

mara patricia castañeda
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
angelica vale rio roma juego de voces.jpg
Famosos
Fans adivinan quiénes son los primeros hermanos que estarán en “Juego de Voces”
Febrero 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
majo aguilar.jpg
Famosos
Novio de Majo Aguilar se deja ver por primera vez: así fue su encuentro en Miami
Febrero 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
abeliot premio lo nuestro alofoke (1).jpg
Famosos
Alofoke carga y apachurra a Abelito como si fuera un bebé y él responde
Febrero 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
casa de los famosos.jpg
Famosos
“¿Cómo te llamas?” En La Casa de los Famosos Telemundo nominan sin saber sus nombres y parecía sketch cómico
Febrero 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
daniel bisogno cumpleaños.jpg
Famosos
Publican video del último cumpleaños de Daniel Bisogno: estos fueron sus invitados
Su hermano Alex lo compartió en redes sociales para conmemorar el primer aniversario luctuoso del conductor de “Ventaneando”
Febrero 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
maussan-trump.png
Viral
Donald Trump liberará archivos sobre OVNIs y Jaime Maussan celebra: “No estamos solos, es oficial”
El investigador dice que el siguiente paso es comunicarnos con ellos.
Febrero 20, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Esteban-Macías.jpg
Famosos
Esteban Macías reprocha que a jóvenes y guapos se les PERDONA todo; muestra cómo visten y no reciben críticas
El presentador publicó imágenes donde Jacob Elordi, Harry Styles y ‘Bad Bunny’ visten con “ropa de mujer” sin que se les juzgue como a él.
Febrero 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pedro-Pascal-Rafa-Olarra.jpg
Hollywood
Pedro Pascal entre rumores de ROMANCE con el diseñador Rafa Olarra
El actor chileno fue fotografiado con una actitud romántica junto al argentino Olarra.
Febrero 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez