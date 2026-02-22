Así fue la noche en que El Divo enamoró a Niurka: “no le importó mi orientación sexual”

El Divo está hoy felizmente casado con Roy García, con quien lleva una relación de poco más de 6 años.

Su nombre de pila es Eduardo Antonio Jiménez López, y nació en Placetas, Cuba. Actualmente tiene 56 años y participa en la sexta edición de La Casa de los Famosos de Telemundo.

El Divo está nacionalizado mexicano y durante los años 90 hizo una carrera de muchos éxitos en México como compositor de temas de telenovelas y, sobre todo, el de apertura de “Mujer, casos de la vida real”.

El Divo, en esa época, fue novio de Niurka, con quien mantuvo una relación al menos de dos años. Su separación estuvo marcado por los rumores sobre Eduardo Antonio pero ninguno de ellos hizo caso al escándalo.

La verdadera historia de amor de Niurka y El Divo

Ahora, el compositor y cantante revela lo que verdaderamente sucedió durante aquellos dos años (de 2009 a 2011).

“Ella es muy tranquila fuera de cámaras”, dijo El Divo.

Aseguró que dentro de la relación, Niurka se portó siempre como una mujer atenta, algo que él agradeció siempre.

“Lo nuestro sucedió en un momento muy bonito de nuestras vidas porque yo venía de una relación con una mujer muy importante... muy importante, la madre de mi hijo. Y ella tenía a Emilio muy chiquito”.

Curiosamente, esas condiciones fueron las que terminaron por socavar la relación entre los famosos.

“Yo estaba aquí (en México) haciendo la residencia (es cubano de nacimiento) y ella estaba allá en Miami. Entonces yo no podía viajar a Estados Unidos y ella siempre ha sido muy de ser madre”.

El Divo recordó cómo conoció a Niurka.

“Fue en una fiesta. Alguien me preguntó si tenía un problema de que ella fuera ala fiesta y yo dije que no y cuando llegamos ya estaba ahí”.

Ese día, recuerda, se bailaron mutuamente y desde entonces “nos quedamos juntos dos años”.

“Ella me trató muy bien, ella sabía que yo era bisexual y siempre le valió mad...”