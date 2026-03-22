"¡Que viva el nepotismo!": Martha Figueroa enfrente las críticas por el debut de su hijo Alex en Televisa

Martha Figueroa no tiene duda de los que tiene que hacer por su hijo.

“Me preguntan qué pienso cuando dicen que es un nepobaby... ¡pues que está muy bien!”, declaró Martha Figueroa en su podcast “Así se hacen los chismes”.

El hijo de Martha, Alex Figueroa debuta en la telenovela “Mi rival”, en donde interpreta un personaje incidental llamado David.

“Yo orgullosísima de Alex, mi hijo, que ahí debuta y nos llegaron comentarios buenísimos y otros malísimos y pues la gente puede comentar lo que quiera”, dijo la periodista de espectáculos.

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La telenovela en la que debuta Alex Figueroa

“Mi Rival”, protagonizada por Sebastián Rulli, Alejandra Barros y Ela Velden, es un melodrama donde los celos, los secretos y las traiciones desatan una lucha emocional y ponen a prueba los lazos familiares.

Cuenta la historia de Paloma (Alejandra Barros) y su hija Bárbara (Ela Velden) quienes se convierten en rivales al enamorarse del mismo hombre.

Por un lado, Paloma intenta retener el amor de Renato (Sebastián Rulli), pero Bárbara, su hija, hará todo por conquistarlo.

“Le quedó muy ben esta telenovela a Carmen Armendáriz porque le quedó con esta textura de cine”, dijo Martha Figueroa.

Sobre las críticas que se le hacen, Martha responde con contundencia.

“Yo lo he dicho: qupe bueno que le digan el nepobaby. Yo quisiera que el nepotismo fuera algo que quede instituido. ¡Viva el nepotismo en la vida!”.

Explicó luego su postura: los padres deben hacer lo posible por apoyar a sus hijos “y yo siempre lo he hecho con Alex”.

