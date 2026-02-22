El último mensaje de Willie Colón antes de morir fue un fuerte reclamo a los jóvenes

El último mensaje de Willie Colón en su perfil de Instagram se llenó de mensajes de apoyo y admiración de parte de sus seguidores.

El salsero murió este sábado 21 de febrero luego de una semana en el hospital, afectado por una crisis pulmonar de la que ya no pudo salir.

Las convicciones morales, éticas y políticas de Willie fueron siempre extremas, pero en los últimos años se radicalizaron hasta el punto de que escribió en su perfil un mensaje que no admite discusión:

“Si no le gusta lo publicado, no se detenga. Se puede diferir sin insultar...”

Y su último mensaje refleja la dureza de su juicio sobre los acontecimientos de la sociedad en la que vivió.

Publicado el domingo pasado, justo antes de que fuera hospitalizado.

“La generación joven de hoy no ha vivido lo suficiente como para realmente saber o comprender. Aprenden a través de rumores, adoctrinamiento, y procesan todo mediante la única herramienta que tienen, que es la emoción. Esto hace que les resulte fácil llegar a una conclusión que es abiertamente falsa”.

El último mensaje de Willie Colón

Willie Colón estaba convencido de que Estados Unidos y sus jóvenes atraviesan por un momento de crisis debido a esta situación en la que se ponderan los sentimientos por encima de la razón.

“No logran conectar las diferentes agendas peligrosas ni comprender cómo, de manera subrepticia, se entrelazan en un plan unificado de dominación total y sometimiento”.

El mensaje termina con un llamado para recapacitar sobre la importancia de acudir a la experiencia antes que a la rabia para entender los problemas a los que se enfrentan los jóvenes.