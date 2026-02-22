Suscríbete
Famosos

El último mensaje de Willie Colón antes de morir fue un fuerte reclamo a los jóvenes

El músico, pionero dela salsa y leyenda de la escena neoyorquina, murió este sábado 21 de febrero

Febrero 21, 2026 • 
Alejandro Flores
willie colon (1).jpg

Willie Colón siempre tuvo fuertes convicciones políticas

williecolon.com

El último mensaje de Willie Colón en su perfil de Instagram se llenó de mensajes de apoyo y admiración de parte de sus seguidores.

El salsero murió este sábado 21 de febrero luego de una semana en el hospital, afectado por una crisis pulmonar de la que ya no pudo salir.
Las convicciones morales, éticas y políticas de Willie fueron siempre extremas, pero en los últimos años se radicalizaron hasta el punto de que escribió en su perfil un mensaje que no admite discusión:

“Si no le gusta lo publicado, no se detenga. Se puede diferir sin insultar...”

TE RECOMENDAMOS LEER: Demandan a Ramón Ayala y a su hijo por supuesta AGRESIÓN sexual y acoso a un fotógrafo
Y su último mensaje refleja la dureza de su juicio sobre los acontecimientos de la sociedad en la que vivió.
Publicado el domingo pasado, justo antes de que fuera hospitalizado.

“La generación joven de hoy no ha vivido lo suficiente como para realmente saber o comprender. Aprenden a través de rumores, adoctrinamiento, y procesan todo mediante la única herramienta que tienen, que es la emoción. Esto hace que les resulte fácil llegar a una conclusión que es abiertamente falsa”.

El último mensaje de Willie Colón

Willie Colón estaba convencido de que Estados Unidos y sus jóvenes atraviesan por un momento de crisis debido a esta situación en la que se ponderan los sentimientos por encima de la razón.

“No logran conectar las diferentes agendas peligrosas ni comprender cómo, de manera subrepticia, se entrelazan en un plan unificado de dominación total y sometimiento”.

NO TE VAYAS SIN LEER: “¿Cómo te llamas?” En La Casa de los Famosos Telemundo nominan sin saber sus nombres y parecía sketch cómico
El mensaje termina con un llamado para recapacitar sobre la importancia de acudir a la experiencia antes que a la rabia para entender los problemas a los que se enfrentan los jóvenes.

“Desde el principio de los tiempos, las tribus, las familias y los grupos humanos han contado con sus mayores para recibir orientación. Ellos han sido testigos en tiempo real de los resultados de las situaciones que los rodean. Es responsabilidad de los mayores reconocer el peligro e intentar proteger a su rebaño”.

Willie Colón
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
