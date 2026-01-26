Suscríbete
¿Eran más caros los boletos de Otro Rollo que los del Rey León? Gaby Platas revela cuánto pagó

La actriz ha acusado irregularidades que provocaron la cancelación de la gira

Enero 25, 2026 • 
Alejandro Flores
gaby platas (1).jpg

Gaby Platas compró boletos para toda su familia

Instagram

La cancelación del reencuentro de “Otro rollo” ha provocado un polémica en torno a las razones y explicaciones del fracaso.

La gira fue anunciada con la expectativa de que el público se volcaría a las taquillas para ver de nueva cuenta juntos a Adal Ramones, Mauricio Castillo, Yordi Rosado, Gaby Platas, Roxana Castellanos y Lalo España.
La poca venta de boletos, sin embargo, ha sido una de las versiones en torno a las razones por las que la gira fue primero pospuesta y finalmente cancelada,
Adal Ramones, a comienzos de este 2026, habló al respecto pero sin confirmar ni negar que los shows fueran un fracaso en taquilla.

“Nosotros somos empleados, la empresa productora es la que se hace cargo de las plazas y la venta de taquilla”, dijo Adal Ramones.

Ahora, ya con la gira cancelada, Gaby Platas, volvió a tocar el tema de los boletos y la taquilla.
La actriz ya había contado que ella no solamente era parte del elenco, sino también del público, ya que compró boletos para que su familia asistiera al show.

“Cuando vi los precios, híjole... yo soy fan de The Cure y dije: ya ni esos”, contó la actriz.

El precio de los boletos de Enrrollados

Platas no reveló cuántos boletos compró pero sí cuánto pagó por cada uno: “4,500 pesos”.
Ella mencionó a The Cure como un ejemplo, ya que en realidad la banda británica no tiene prevista gira en México en 2026.

Pero en cuanto a teatro, una de las producciones más grandes que están en cartelera en México actualmente es el musical de “El rey León”.
Los boletos para este espectáculos en el teatro Telcel de la Ciudad de México cuestan 1500 pesos el más barato y 3500 el más caro.

De hecho, hay promociones de compra anticipada, por la cual el público puede comprarlos con descuento entre el 20% y 30%.
Los boletos de “Enrrollados”, por lo menos los que compró Gaby Platas, eran más caros.

“Sí me dolió y lo pensé... pero sí quería que mi familia fuera al show porque valía mucho la pena”.

Incuso eran más caros que los de “Mentiras, el musical”, cuyos boletos de primera fila cuestan 3,100 pesos en el Teatro Aldama.

Gaby Platas Otro Rollo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
