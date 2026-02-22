Estrella de telenovelas de los 90 reaparece con la cara lavada para nuevo proyecto

"¡Qué placer es trabajar!”, dice Cecilia Gabriela, quien está empezando grabaciones de su nuevo proyecto en televisión.

La actriz publicó un par de videos en los que muestra cómo ha sido la experiencia de este nuevo trabajo y destacó dos cosas: primero que tiene su camerino personal y segundo, que su personaje requiere aparecer sin maquillaje.

Sobre el primer punto, Cecilia Gabriela dijo en tono divertido que finalmente puede decir que es una “actriz VIP”, porque efectivamente su camerino de locación es un espacio individual en el que tiene un pequeño clóset, estancia, espejo y baño.

“Lo hemos logrado”, dice. “No en balde más de 40 años de trayectoria”.

¿Por qué aparece con la cara lavada Cecilia Gabriela?

En el segundo video, cuenta que su personaje en esta nueva producción (de la que no revela el título) exige ciertas características.

“El texto decía: Leonor con la cara lavada. Y pues resulta que hoy es de las pocas veces en mi vida que de verdad puedo salir con la cara lavada”.

Cecilia Gabriela tiene una trayectoria de éxito en las telenovelas mexicanas que comienza en la segunda mitad de la década de los 80, con papeles de soporte en melodramas como “Rosa Salvaje”, “El pecado de Oyuki” y “Carrusel”.

Hacia la década de los 90, su popularidad la llevó a los protagónicos, sobre todo a partir de “Valeria y Maximiliano”.

Precisamente al hacer memoria de esa época, Cecilia cuenta en su video publicado en Instagram:

“Siempre me ha gustado salir con cara lavada pero la televisión de los 80 era otra cosa”.

Explicó que por fortuna, en enero pasado y con motivo de su cumpleaños le regalaron unos sueros coreanos para la piel.