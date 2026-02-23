Suscríbete
Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina entraron a "¿Apostarías por mí” para dar consejos

Los participantes recibieron a Mayrín y Eduardo en la villa del reality show

Alejandro Flores
Los actores tranquilizaron a los participantes

Eduardo Santamarina y Mayrín Vilanueva llevan 16 años de feliz matrimonio.

Entienden, por tanto, perfectamente por lo que están pasando las parejas que actualmente participan en el reality show "¿Apostarías por mí?”.
Santamarina y Villanueva entraron este domingo 22 de febrero a la villa del reality show para compartir sus experiencias.

“Yo entiendo que cuando entras a un programa como estos, piensas que en algunas estrategias que aplicarías, pero ya estando aquí dentro, todo cambia”, dijo Eduardo.

Las parejas participantes le dieron la razón. De hecho, Brenda Bezares explicó que la intensidad de las emociones se transforma de manera radical una vez que estás en la villa.

“Yo, por ejemplo, nunca me había sentido tan cuidada como ahora, en este momento. Mario me ha protegido, me ha cuidado como no tienes idea. Porque, además, no tienes teléfono, entonces platicas o platicas con tu pareja”.

Confesiones de pareja

Mayrín y Eduardo comentaron que se sienten especialmente identificados con aquellas parejas que tienen hijos, ya que obviamente por estar en el reality show, han dejado de verlos.
Rubí, esposa de René Strickler es una de ellas, y además esta semana tuvo un duro golpe emocional ya que rechazó una video llamada con su hijo de 9 años.

“Hay sonrisas que ponemos para todos pero por dentro tenemos el alma fracturada”.

Eduardo Santamarina intervino entonces para tranquilizarlos y darles un consejo.

“Les quiero decir que los hijos de todos ustedes están contentos con lo que están haciendo. Los ven como un parteaguas en su vida y que nunca se les va a olvidar”.

El actor comentó que, de hecho, ellos los admiran por haber aceptado el reto de entrar al reality pero también por la manera en que se han desarrollado dentro.

“Estoy convencido de que va a ser una experiencia que le van a contar a sus nietos y bisnietos”.

