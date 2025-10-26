Suscríbete
Famosos

Doña Alegría confiesa cuánto dinero le agarró a Aldo de Nigris: “Me vale lo que digan”

La abuelita del ganador de La Casa de los Famosos contó también a dónde fue a parar ese dinero que le agarró a Aldo

October 25, 2025 • 
Alejandro Flores
leticia de nigfris aldodenigirs.jpg

Aldo la acusó de “robarle un dinerillo”

Instagram

“Me choca que le meten cizaña”, dice doña Leticia de Nigris, mejor conocida como Doña Alegría como la abuelita de Aldo de Nigris.

Fue el propio ganador de La Casa de los Famosos el que hizo público que su abuela le había “robado un dinerillo”.

“Poquito, poquito, sí, pero no hay pe*o. Ahí agarró (dinero)... Sí, ya la conocemos y con mi abuela no me engancho, me la paso con madre”, le dijo Aldo a su tío Poncho de Nigris en un podcast que grabaron juntos.

Doña Lety entonces respondió con un primer video en el que negó la acusación y afirmó que lo único que hizo fue poner el dinero en el banco para evitar el riesgo de tenerlo en la casa.
El dinero del que hablan, por supuesto, es el que ganó Aldo en el reality show en el que estuvo encerrado más de 60 días: 4 millones de pesos menos impuestos.

¿Corrió doña Lety a su nieto Aldo de Nigris de la casa?

Pero ahora, Doña Alegría decidió sincerarse ya que a raíz de esa acusación tuvo un enfrentamiento con su nieto, quien vive con ella.

“Ya le dije ahorita: ‘niño bien’, ahí está la puerta abierta, váyase a donde quiera”

De acuerdo con el relato de doña Lety, Aldo le dijo que no se iría, y lo tomó como un incidente menor e incluso como una broma.
Lo cierto es que doña Alegría sí le agarró dinero a Aldo de su premio.

“Lo único que se le agarró fue lo de su póliza de gastos médicos... porque no se la iba a regalar yo, verdad”.

Todo sobre "¿Quién es la Máscara?” en 2025

Lo que necesitas saber del reality show de canto, baile y misterio

shiba-moon-mascara-.jpg
Famosos
'¿Quién es la máscara?': Primeras reacciones de la famosa detrás de Shiba Moon, la primera eliminada
La nueva temporada ya comenzó y las sorpresas no se dejaron esperar.
October 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
Karina Torres prefiere "¿Quién es la Mascara?"; le dijo no a “La Granja VIP”
October 12, 2025
Famosos
Desenmascaran a Shiba Moon en el estreno de "¿Quién es la Máscara?”
October 12, 2025
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Revelan a la actriz detrás de Bebeeee y se salva la amiga de Wendy Guevara
October 19, 2025

De esa póliza, la influencer le agarró 15 mil pesos porque, asegura, ya se iba a vencer el mes de gracia del contrato.

“Luego también se le agarró dinero para la tarjeta de crédito, que fueron 5 mil pesos... no, como 4 mil 800, le pagué dos meses para que no tuviera problemas”.

@leticiadenigris56

💔 #doñaletyalegria #doñaleticia #lety #alegria #platicandocondoñalety

♬ son original - Mansour👃🏿🧠

La abuelita de Aldo cerró el tema con un reproche para todos sus hijos, ya que asegura ue después de habverlos mantenido desde chiquitos, ahora resulta que “les robo dinero”.

“No tengo necesidad porque tengo muchísimo trabajo... ya en un futuro ya veré que hago con mi casa"-

Aldo de Nigris Doña Lety De Nigris
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
briggitte y jason romo.jpg
Famosos
Briggite Bozzo está cada vez más enamorada de un participante de La Isla
October 25, 2025
 · 
Alejandro Flores
dos caras.jpg
Famosos
¿Qué pasó con el papá de El Patrón, luchador que llegó a ser Campeón Mundial tres veces?
October 25, 2025
 · 
Alejandro Flores
fabiola campomanes (1).jpg
Famosos
El pasado de Fabiola Campomanes en Big Brother: romance, peleas y el apoyo de Yolanda Andrade
October 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
laura bozzo cristian zuarez.jpg
Famosos
Laura Bozzo estaba arrestada pero inventó un plan para ponerle el cuerno a su novio con el amigo más guapo
October 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
alejandro landero paty larrañaga.jpg
Famosos
Así vivía Alejandro Landero, acusado de fingir que estaba en situación de calle: ventas, cursos y un amor
El ex actor de telenovelas como Rosa Salvaje provocó polémica con un video que se viralizó en el que pedía ayuda para un albergue durante un mes
October 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
lupillo rivera (1).jpg
Famosos
El otro escándalo del libro de Lupillo Rivera: “mis hijas estaban muy chiquitas para saber la verdad”
El cantante tiene un capítulo de “Tragos Amargos” dedicado a su primer matrimonio
October 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
emilano aguilar.jpg
Famosos
Emiliano Aguilar sospecha que hay alguien detrás de la gatada en los Billboard: ¡qué raro que él no estuvo!”
El hijo de Pepe Aguilar agradeció el apoyo de sus seguidores, a quienes les prometió que pronto lo verán como el número 1
October 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
iker-luto.jpg
Viral
Iker, el niño millonario, está de luto: Confirman muerte de su mamá
Descanse en paz.
October 24, 2025
 · 
MrPepe Rivero