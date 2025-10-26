Doña Alegría confiesa cuánto dinero le agarró a Aldo de Nigris: “Me vale lo que digan”

“Me choca que le meten cizaña”, dice doña Leticia de Nigris, mejor conocida como Doña Alegría como la abuelita de Aldo de Nigris.

Fue el propio ganador de La Casa de los Famosos el que hizo público que su abuela le había “robado un dinerillo”.

“Poquito, poquito, sí, pero no hay pe*o. Ahí agarró (dinero)... Sí, ya la conocemos y con mi abuela no me engancho, me la paso con madre”, le dijo Aldo a su tío Poncho de Nigris en un podcast que grabaron juntos.

Doña Lety entonces respondió con un primer video en el que negó la acusación y afirmó que lo único que hizo fue poner el dinero en el banco para evitar el riesgo de tenerlo en la casa.

El dinero del que hablan, por supuesto, es el que ganó Aldo en el reality show en el que estuvo encerrado más de 60 días: 4 millones de pesos menos impuestos.

¿Corrió doña Lety a su nieto Aldo de Nigris de la casa?

Pero ahora, Doña Alegría decidió sincerarse ya que a raíz de esa acusación tuvo un enfrentamiento con su nieto, quien vive con ella.

“Ya le dije ahorita: ‘niño bien’, ahí está la puerta abierta, váyase a donde quiera”

De acuerdo con el relato de doña Lety, Aldo le dijo que no se iría, y lo tomó como un incidente menor e incluso como una broma.

Lo cierto es que doña Alegría sí le agarró dinero a Aldo de su premio.

“Lo único que se le agarró fue lo de su póliza de gastos médicos... porque no se la iba a regalar yo, verdad”.

De esa póliza, la influencer le agarró 15 mil pesos porque, asegura, ya se iba a vencer el mes de gracia del contrato.

“Luego también se le agarró dinero para la tarjeta de crédito, que fueron 5 mil pesos... no, como 4 mil 800, le pagué dos meses para que no tuviera problemas”.

La abuelita de Aldo cerró el tema con un reproche para todos sus hijos, ya que asegura ue después de habverlos mantenido desde chiquitos, ahora resulta que “les robo dinero”.