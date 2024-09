¡Fuerte! La esposa de Poncho de Nigris estalló contra Marie Claire tras ventilar detalles inéditos de su relación

A partir de que Poncho de Nigris y Marie Claire Harp coincidieron en la primera temporada de La Casa de los Famosos México, mucho se ha especulado sobre el tipo de convivencia que tienen. Esto después de que salieron a la luz las primeras versiones de que el regiomontano nunca toleró a su excompañera y esa habría sido una de las razones por las que se empeñó en sacarla durante la primera semana.

Posteriormente, siguió mencionándose la posibilidad de que no se lleven tan bien como trataron de aparentar, sobre todo porque a diferencia de como pasó con otros participantes, ellos no volvieron a reunirse. En medio de todas estas especulaciones, la actriz finalmente se decidió a hablar del tema, sin embargo, estas declaraciones no habrían sido bien recibidas por Marcela Mistral, quien reaccionó furiosa y le envió una serie de duras indirectas.

Marcela Mistral se lanza contra Marie Claire tras polémicas declaraciones sobre Poncho de Nigris

Durante su reciente aparición en Pinky Promise, programa al que asistió junto a Wendy Guevara y Jorge Losa, Marie Claire Harp fue cuestionada acerca de qué tan ciertas son las versiones de que se lleva mal con Poncho de Nigris. Esto después de que trascendiera que supuestamente el influencer se negó a aparecer en el mismo segmento de la venezolana, todo para no acercarse a ella.

Ahí, la exnovia de José Manuel Figueroa se limitó a decir que en realidad nunca han tenido un acercamiento como para iniciar una amistad ni parecido, además de que recalcó que si no aparecieron en las galas de La Casa de los Famosos México, fue solamente porque así estaba planeado y no porque alguno de los dos lo haya puesto como condición. Enseguida, Wendy y Nicola Porcella hicieron un chiste diciendo que Alfono le tenía miedo a su esposa, broma que provocó la risa de Marie Claire y aparentemente desató la molestia de Marcela Mistral.

Una broma de Marie Claire sobre Poncho de Nigris habría hecho enojar a Marcela Mistral Instagram

Al menos así lo dio a entender con la serie de historias que posteó poco después de que se publicara el episodio, en donde a pesar de que no mencionó nombres, sí se esmeró en dar señales de quién era el objetivo de sus indirectas.

“Yo antes pensaba que ella tenía la cara de pende$a, pero no wey, sí está", sentenció la también conductora, desatando inmediatamente sospechas de que era una respuesta para Harp.

La supuesta indirecta de Marcela Mistral a Marie Claire

Pese a lo duro de esta primera declaración, la esposa de Poncho de Nigris lanzó un segundo dardo, en el que ya fue más explícita respecto a qué tan molesta se sintió por estas declaraciones de su pareja. “La que se acerque a mi bato, tiene asegurado dos cosas: la primera, es que te va a caer súper bien porque es muy aliviandado y buena onda; la segunda, es un p@t#z$ en el hocico por su servidora, porque el alivianado es él, no yo”, expresó Mistral, causando gran polémica entre los seguidores de todos los involucrados, mientras que directamente Alfonso no se ha pronunciado.