Erika Buenfil lloró tras el ACERCAMIENTO de su hijo Nicolás con su papá Ernesto Zedillo Jr.: “No sabía cómo manejarlo”

“Para mí no fue fácil, todo fue nuevo. Fueron pasos y fue muy rápido el aprender a soltarlo”.

Con llanto es como reaccionó la actriz Erika Buenfil luego del acercamiento de su hijo Nicolás con su papá, Ernesto Zedillo Jr., esto luego de que se alejó desde el embarazo.

La estrella de telenovelas reconoció que para ella era muy importante que el joven pudiera convivir con su padre, sien embargo, “no fue fácil” tener que compartirlo de un día para otro.

Buenfil se sinceró y en una charla con Andrea Legarreta para el programa ‘Hoy’, habló después de que Nicolás publicara una fotografía con Zedillo Jr., de que para ella también fue “una sorpresa” ver la postal en Instagram, pues ellos habían sido discretos en el avance de su relación.

“Ellos han mantenido su amistad, su cariño, su paternidad, su reconciliación, su amor ahora. De un tiempo a la fecha se ven bastante, no es amistad, aclaro, pero empezó en frío (esa relación) y de pronto se dieron las cosas muy bonito”, contó la también llamada ‘Reina del TikTok’.

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Sobre cómo ha tomado la convivencia entre Nicolás y Ernesto, la protagonista de ‘Mamá Reinventada’ reconoció que tuvo que tomar terapia para “soltar” a su hijo, aún cuando anhelaba que pudiera tener la oportunidad de que conociera al hijo del expresidente de México.

“Para mí no fue fácil, todo fue nuevo. Fueron pasos y fue muy rápido el aprender a soltarlo. Me entraron miedos, me entraron dudas, no en un nivel de competencia sino que era un mundo que no me pertenece, que era su vida de Nicolás y aprender a compartirlo (…). Yo lo platiqué con una especialista, tomé terapia para entender cómo de golpe se te viene algo que habías anhelado durante 21 años”, dijo.

“Lloré, lloramos. Hablé con su papá y poco a poco todos lo hemos ido entendiendo, cada quien en su corazón, en su sentimiento y en sus emociones, al grado de que ya me relajo, ya no sufro, ya hasta nos ponemos de acuerdo, cosa que agradezco”, subrayó Erika.

Entre las experiencias que ha vivido al tener que “compartir” a su hijo, contó que fue en las grabaciones de la telenovela ‘Papás por siempre’ que Nicolás se quedó por primera vez en casa de su papá. Esto fue difícil pues “no supo cómo manejarlo” al inicio.

“A Ariadne Díaz le tocó (…), yo no sabía manejarlo… lloré con ella. Yo nunca viví este: ‘te toca, me toca’ y ya lo vivo, ésta es la tercera vez que se va, bueno, el segundo viaje que hace y ya lo sufro menos”.

Y añadió que “yo traté de no ser muy tóxica, para mí era muy importante que Nicolás viviera este mundo con un papá, tener un lenguaje de hombres, que aprendiera a hacer cosas juntos, el crecer con él y el acomodar esa pieza suelta que le faltaba del rompecabezas. Lo veo mucho mejor, mucho más plantado, mucho más seguro y creo que Ernesto está muy contento y todos estamos bien”, sentenció.

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Finalmente, Erika ventiló que Nicolás “se ha integrado mucho” y muy bien a la familia de Zedillo Jr. y, aunque resaltó que se lleva muy bien con sus hermanas y hasta con sus tíos, lo único que le hace falta es conocer a sus abuelos, lo que definió ella como “el siguiente paso”.