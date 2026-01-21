Ilse y Mimí de ‘Flans’ destapan verdadera personalidad de Ivonne: muy intensa, difícil, nos dejaba de hablar

“Su grito silencioso, te dejaba de hablar… lo que fuera. A veces mucho, cinco años”.

La relación entre las integrantes de ‘Flans’ ha estado marcada por desencuentros desde su creación, a tal punto que una de ellas les aplicaba ‘la ley del hielo’ más de lo esperado. Se trata de Ivonne, quien abandonó la agrupación en su reencuentro no sin antes dejar a Ilse y Mimí en la incertidumbre al dejarles de hablar con periodos prolongados.

Ilse y Mimí ofrecieron una charla a Yordi Rosado y ahí compartieron detalles inéditos sobre las diferencias que llevaron a la salida de Ivonne y el impacto de la convivencia.

Las cantantes abundaban sobre sus límites y que con el paso del tiempo han aprendido qué sí y cuándo la una con la otra. Por ejemplo que Ilse no puede estar sin comer o que a Mimí no le gusta tener actividades por la mañana. Ambas reconocieron que ya se conocen bastante bien, sin embargo, con Ivonne no llegaron a entenderla.

A pregunta expresa sobre cuáles o cuál era el principal detonador de Ivonne, Mimí respondió que “todos” y que “no llegamos a saber cuándo sí”. Las artistas calificaron la relación con Ivonne como “difícil, compleja”.

Y Mimí abundó que “si bajara Dios nuestro señor y nos dijera ‘Te puedo contestar una pregunta, qué duda existencial tienes?’ Yo diría ¿qué ped* con Ivonne?. Esa es la pregunta que yo le haría a Diosito.

Continuó su charla destacando que “nunca la entendimos. La queremos tiernamente, o sea, no hay que entenderla hay que quererla. La queremos, la respetamos, la extrañamos, pero si me dices cómo va a reaccionar Ivonne, no sé, no tengo idea, porque de repente le decías la misma cosa y reaccionaba divino y de repente le decías algo y reaccionaba horrible”.

La intérprete de ‘Las mil y una noches’ afirmó que le hacía muchas bromas y se las recibía bien, sin embargo, el mismo chiste se lo hacía otra de las integrantes y no lo tomaba bien.

Y entre sus enojos, Ivonne decidía mejor dejarles de hablar por tiempos prolongados, en una ocasión lo hizo hasta por cinco años.