Estrella de "¿Quién da más?” se quita la vida tras años de ciberbullying

“Nadie debería lanzar bofetadas a través de redes sociales”, dijo Rene Nezhoda al publicar un video en el que lamenta la muerte de Darrell Sheets, una de las estrellas de "¿Quién da más?”.

Este reality show mostraba a personas que pujaban en subastas por comprar lotes de bodegas abandonadas de las que se desconocía su contenido y que podía ser basura o joyas misteriosas.

La noticia de la muerte de Darrell Sheets la dio a conocer el portal de celebridades TMZ, que tuvo acceso a un reporte de la policía de Lake Havasu, Arizona, en el cual se consignó que “aparentemente murió a causa de una herida de bala autoinfligida en la cabeza”.

“Según la policía, los agentes respondieron a un aviso sobre una persona fallecida en su domicilio alrededor de las 2 de la madrugada del miércoles. Fue declarado muerto en el lugar de los hechos y su cuerpo fue trasladado a la oficina del médico forense del condado de Mohave”, publicó TMZ.

TE RECOMENDAMOS: Protagonista de ‘Un sueño posible’ despierta de un coma y descubre que su esposa ESTÁ CASADA con otro

La revelación de su amigo: batalla con sus propios “demonios”

La noticia conmovió de manera importante a Rene Nezhoda, otra estrella del reality "¿Quién da más?” y el cual constantemente competía con Darrell en las subastas de las bodegas abandonadas.

“Nadie debería insultar ni hacer bullying por internet porque no sabemos lo demonios que cargan las personas, lo mismo una niña que va al colegio que una celebridad, dijo Nezhoda en su video publicado en su perfil de Instagram.

Recalcó que el hecho de que fueran rivales en las subastas del programa provocó que mucha gente creyera que eran enemigos y se odiaban pero que en realidad pasaron tanto tiempo juntos que terminaron por ser amigos muy cercanos e incluso conocieron mutuamente a sus familias.

Insistió en el hecho de que Darrell fue víctima de ciberacoso solamente por ser un participante de "¿Quién da más?”, que podría considerarse por algunas personas como una actividad ridícula.

“La gente se equivoca porque cree que por vernos en televisión nos conoce y puede criticarnos. No, ustedes no tienen idea de quiénes somos y lo que hacemos en nuestras casas con nuestras familias”.

Al final del video, Nezhoda mandó un mensaje a todos los odiadores de celebridades que ejercen el ciberacoso: