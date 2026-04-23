Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Estrella de "¿Quién da más?” se quita la vida tras años de ciberbullying

Darrell Sheets fue encontrado sin vida en su casa la madrugada de este miércoles 22 de abril

Abril 22, 2026 • 
Alejandro Flores
darrell sheets muerte.jpg

Darrell Sheets también era músico

Youtube A&E

“Nadie debería lanzar bofetadas a través de redes sociales”, dijo Rene Nezhoda al publicar un video en el que lamenta la muerte de Darrell Sheets, una de las estrellas de "¿Quién da más?”.

Este reality show mostraba a personas que pujaban en subastas por comprar lotes de bodegas abandonadas de las que se desconocía su contenido y que podía ser basura o joyas misteriosas.
La noticia de la muerte de Darrell Sheets la dio a conocer el portal de celebridades TMZ, que tuvo acceso a un reporte de la policía de Lake Havasu, Arizona, en el cual se consignó que “aparentemente murió a causa de una herida de bala autoinfligida en la cabeza”.

“Según la policía, los agentes respondieron a un aviso sobre una persona fallecida en su domicilio alrededor de las 2 de la madrugada del miércoles. Fue declarado muerto en el lugar de los hechos y su cuerpo fue trasladado a la oficina del médico forense del condado de Mohave”, publicó TMZ.

TE RECOMENDAMOS: Protagonista de ‘Un sueño posible’ despierta de un coma y descubre que su esposa ESTÁ CASADA con otro

La revelación de su amigo: batalla con sus propios “demonios”

La noticia conmovió de manera importante a Rene Nezhoda, otra estrella del reality "¿Quién da más?” y el cual constantemente competía con Darrell en las subastas de las bodegas abandonadas.

“Nadie debería insultar ni hacer bullying por internet porque no sabemos lo demonios que cargan las personas, lo mismo una niña que va al colegio que una celebridad, dijo Nezhoda en su video publicado en su perfil de Instagram.
Tiroteo en Teotihuacán
Teotihuacan-disparos.jpg
Viral
¡Terror en Teotihuacán! Hombre armado DISPARA contra turistas desde la Pirámide de la Luna; hay 2 muertos
El individuo se quitó la vida después de detonar su arma contra los visitantes a la zona arqueológica.
Abril 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Viral
Identifican al tirador de las pirámides de Teotihuacán, está vinculado a la MASACRE DE COLUMBINE
Abril 21, 2026
Viral
Se filtra ESCALOFRIANTE VIDEO donde tirador grita a turistas que Teotihuacán “fue construido para sacrificios”
Abril 21, 2026

Recalcó que el hecho de que fueran rivales en las subastas del programa provocó que mucha gente creyera que eran enemigos y se odiaban pero que en realidad pasaron tanto tiempo juntos que terminaron por ser amigos muy cercanos e incluso conocieron mutuamente a sus familias.

Insistió en el hecho de que Darrell fue víctima de ciberacoso solamente por ser un participante de "¿Quién da más?”, que podría considerarse por algunas personas como una actividad ridícula.

“La gente se equivoca porque cree que por vernos en televisión nos conoce y puede criticarnos. No, ustedes no tienen idea de quiénes somos y lo que hacemos en nuestras casas con nuestras familias”.

Al final del video, Nezhoda mandó un mensaje a todos los odiadores de celebridades que ejercen el ciberacoso:

“Seamos mejores personas”.

muerte de famosos ciberbullying
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Facundo-Lorena-Herrera.jpg
Famosos
Lorena Herrera reta a Facundo tras revivir rumor de que ES HOMBRE: “Dame 4 millones y te lo demuestro”
Abril 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Nazaret-Sandra-Echeverria.jpg
Famosos
Fundadora de ‘MetaXchange’, acusada y detenida por fraude, ahora denuncia a Sandra Echeverría POR EXTORSIÓN
Abril 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Karina-Duprez.jpg
Famosos
Luto por la muerte de Karina Duprez, actriz de ‘Rosa Salvaje’ y ‘La Usurpadora’
Abril 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
lizaldi-mercado-juan.jpg
Famosos
Claudia Lizaldi habla tras falso rumor de coqueteo con Juan Soler y lo que piensa de Paulina Mercado
Abril 21, 2026
 · 
Edson Vázquez
Charlize-Theron.jpg
Hollywood
Charlize Theron narra la traumática noche en la que su madre AS3SINÓ a su padre… por esta razón
La actriz era una adolescente de 15 años cuando vivió aquel evento que la dejó marcada para siempre.
Abril 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
exMiss-Baja-California.jpg
Viral
Encuentran sin vida a ex Miss Baja California en Polanco: su suegra es la principal SOSPECHOSA
Hay polémica alrededor del asesinato de Carolina Flores Gómez, pues aún no se sabe si le dieron uno o varios tiros en la cabeza.
Abril 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tirador-Teotihuacan.jpg
Viral
Tirador de Teotihuacán planeó el ataque al menos DOS MESES antes; estuvo 13 días en hotel cercano
También se reveló que tenía “problemas psicológicos” y que tenía literatura de otros atentados aunque actuó solo.
Abril 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
jose angel bichir (3).jpg
Famosos
Rifan joyas para pagar cirugías y gastos de recuperación de José Ángel Bichir tras caer al vacío
La iniciativa refleja no solo la urgencia económica, sino también la necesidad de apoyo colectivo en un momento crítico. Y es precisamente en este punto donde entra la actriz Luz Edith Rojas, quien mantiene un vínculo cercano con el actor.
Abril 21, 2026
 · 
Nayib Canaán