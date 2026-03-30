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El Diablo Viste a la Moda

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Famosos
Esteban Macías llegó con tacones rojos a evento con Meryl Streep; ¡Su novia le eligió el look!
Fue a la premiere de “El Diablo Viste a la Moda 2" con Anne Hathaway, y no quiso pasar desapercibido.
Marzo 30, 2026
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MrPepe Rivero