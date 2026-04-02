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Esteban Macías se viste a la moda para conocer a Meryl Streep: explica por qué se puso tacones y rimel

En sus redes sociales, amigos y colegas reaccionaron a la polémica por el atuendo que lució en el preestreno de “El diablo viste a la moda 2"

Abril 01, 2026 • 
Alejandro Flores
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Esteban Macías recibió el apoyo de amigos y colegas

Instagram

“Ponte lo que se te antoje”, le escribió Regina Blandón a Esteban Macías en un mensaje publicado por el reportero en su cuenta de Instagram.

Blandón le agregó, además, un emoji de unos tacones rojos... porque efectivamente Esteban Macías uso unos zapatos de tacón rojos para presentarse en el ´pre estreno en México de la película “El diablo viste a la moda 2".
El evento contó con la presencia de las actrices protagonistas de la cinta, Meryl Streep y Anne Hathaway, quienes estuvieron en México para una conferencia en el Museo Frida Khalo, una pasarela del Fashion Week y una serie de entrevistas personales.
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Macías, periodista especializado en cine, acudió para cubrir estas actividades y más tarde, en su propio perfil de Instagram, compartió el atuendo que lució y que, como él mismo dijo, llamó mucho la atención.

“Y sí, este fue el look que escogí, es un look bastante unisex, con maquilla en los ojos y zapatos de tacón”, dijo Macías en un video.

A favor y en contra del look de Esteban Macías

Uno de los comentarios fue que lo hacía por llamar la atención y “lo está logrando”.
Macías respondió: “No lo hago para llamar la atención, lo hago porque me gusta”.

En el mismo video, el periodista señaló.

“Algunos dijeron ¿cómo te puedes poner eso? Pero a la mayoría le gustó y lo más importante me gustó a mí”.

Desde el año pasado, Macías efectivamente ha aparecido en eventos públicos con atuendos poco convencionales, defendiendo su derecho a expresar su individualidad a través de lo que viste.

Esteban Macías
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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