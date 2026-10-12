Un ícono de la televisión estaba detrás de Gárgola, el primer revelado de "¿Quién es la Máscara?”

El estreno de ¿Quién es la Máscara? mostró una diversidad de géneros: desde el pop de Gloria Trevi de los 90 hasta el rock crudo de El Tri.

Este primer programa fue también el debut de Mauricio Ochmann como parte del panel de investigadores y destacó por su perspicacia que lo hizo pronunciar más de una vez la frase: “ya sé quién es”.

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El segundo combate fue “fatal”

Alex Loro cantó “Triste canción de amor”. Entre las pistas, llamó la atención que hasta hace una semana era un oficinista y que tiene personalidad múltiple. También contó que tuvo problemas “con las copas” pero lo superó hace varios años



Juanpa Zurita arriesgó la apuesta de que era Alex Lora.

Yuri dijo que por la pista de su altura, podría ser Sebastián Rulli.

Mauricio Ochmann, por la pista de la rehabilitación, dijo que sería Leonardo de Lozano.

Anahí finalmente apostó por la identidad de Kuno Becker.

Fifiñera cantó y contó su conmovedora historia es que busca a su padre que un día salió de la casa a comprar cigarros... y eso que él no fuma.



Juanpa Zurita: “Por la voz, por cómo bailó, yo creo que es Sofía Reyes”

Yuri se dejó llevar por su habilidad por el baile: “Puede ser Angelique Boyer”

Mauricio Ochmann: “Siento que es Camila Sodi”

Anahí: “Creo que hay una actriz guapísima con cinturita preciosa; creo que puede ser Altair Jarabo”

El último combatiente fue Gárgola que interpretó “Que vuelvas” de Carín León y Grupo Frontera.



Juanpa Zurita Alberto Guerra

Yuri optó por César Évora

Mauricio Ochmann dijo que era Sergio Goyri

Anahí dijo que era Sergio Sendel

¿Quién fue el primer revelado de "¿Quién es la máscara?”?

Tras el duelo, el panel de investigadores decidió salvar a Alex Loro.

El público votó para elegir a su salvado y fue Fifiñera

El personaje revelado fue entonces Gárgola. Al quitarse la Máscaara se descubrió que detrás estaba René Casados.

Casados tiene una trayectoria de 4 décadas en la televisión mexicana. Su frase “Siempre sonríe y la fuerza estará contigo” marcó los primeros años de su carrera como conductor del legendario programa XETú.

Emocionado, Casados hizo una dedicatoria de su actuación.

“Este trabajo se lo dedico a mis nietos. Me emociona este proyecto porque yo soy parte del inventario de Televisa”.

El primer combate

Antes de esta revelación, hubo una primera ronda en la que todos conservaron la Máscara.



Carmela Tarantela interpretó “Mi Buen Amor”

Slash cantó “Oye Mi Amor”

Patito Feo hizo una versión peculiarmente popera de “Dr. Psiquiatra”.

Aunque Slash perdió el duelo, Juanpa Zurita quedó tan encantado con su interpretación de “Oye mi amor” que decidió oprimir el botón para salvarlo.

