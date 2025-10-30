Suscríbete
Este es el estado de salud de Inés Gómez Mont tras la detención de Víctor Álvarez Puga

Pati Chapoy reveló lo que sabe sobre la ex conductora y sus hijos

October 29, 2025 • 
Alejandro Flores
pati chapoy inés gomez mont.jpg

Pati Chapoy tuvo comunicación con ella en febrero de este 2025

Instagram

En febrero de este 2025, días después de la muerte de Daniel Bisogno, Inés Gómez Mont le escribió a Pati Chapoy.

A pesar de que ya desde entonces existe una ficha roja de la Interpol para su localización, la ex conductora decidió arriesgarse para comunicarse con Pati Chapoy.
La conductora titular de Ventaneando dijo al aire en aquella ocasión que Gómez Mont “se comunicó con el programa para manifestar su pésame por la muerte de Daniel”

Gómez Mont tiene, obviamente, un lazo con Chapoy puesto que trabajó para “Ventaneando” y algunas otras producciones que están bajo su mando, entre ellas “Los 25 más”.
Ahora que la situación de Inés está otra vez complicada por el arresto que su esposo Víctor Álvarez Puga, la conductora de Ventaneando aclaró algunas versiones.
Señaló que no ha tenido comunicación directa con ella en estos días pero reiteró que confía en su inocencia.

“La última vez que hablé con ella fue cuando lamentablemente fallece Daniel, no sé cómo está, supongo que está bien ella y sus hijos. Ojalá pronto resuelvan esta situación, las cuentas las tiene el marido, Inés no”.

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre la situación de Inés Gómez Mont?

A pesar de que no se ha comunicado con ella directamente, Pati Chapoy sí tiene los datos suficientes para revelar su estado de salud.

“Inés está bien de salud, eso sí te lo puedo asegurar, tanto ella como sus hijos. ¿Qué va a suceder?, pues no sé, está en manos de la política de los gobernantes de este país”.

Algunas versiones periodísticas apuntan a que Gómez Mont estaba junto con Álvarez Puga al momento de su detención. Los agentes de ICE (encargados de efectuar el arresto del empresario ahora acusado de lavado de dinero) no la detuvieron a ella, ya que estaba con sus hijos.

inés gómez mont PATI CHAPOY
Alejandro Flores
Alejandro Flores
